Üye Girişi
Akdeniz Off-Road Kupası 3. Ayak Yarışları Kahramanmaraş'ta - Son Dakika

Akdeniz Off-Road Kupası 3. Ayak Yarışları Kahramanmaraş'ta

17.12.2021 12:49
Akdeniz Off-Road Kupası 3. Ayak Yarışları Kahramanmaraş'ta

Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Necati Okay, Akdeniz Off-Road Kupası 3. Ayak Yarışlarının Kahramanmaraş'ta yapılacağını bildirdi.

Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Necati Okay, Akdeniz Off-Road Kupası 3. Ayak Yarışlarının Kahramanmaraş'ta yapılacağını bildirdi.

Başkan Okay, Pazar günü Kahramanmaraş'ta düzenlenecek olan yarışlarla ile ilgili değerlendirmelerde bulundu. Okay, "Yarışların Kahramanmaraş'ın tanıtımına büyük katkı sağlayacak. Tarihi ve kültürel değerleriyle ön plana çıkan şehrimizin farklı etkinliklerle de gündeme gelmesini önemsiyoruz. Bu kapsamda düzenlenen program ve tanıtım etkinliklerine gerekli desteği vermekteyiz. Akdeniz Off-Road Kupası 3. Ayak Yarışlarının Kahramanmaraş'ta düzenlenmesi bu bakımdan oldukça önemlidir" dedi.

Kahramanmaraş'ın doğal güzelliklerine vurgu yapan Başkan Okay, "Şehrimizin çok önemli doğal güzellikleri var. Bu doğal güzelliklerin ortaya çıkması ve doğa severlerin bunları fark etmesini önemsiyoruz. Bugün birçok farklı şehirden gelen yarışçılar, bu yarışçıları izlemek için gelen misafirlerimiz Kahramanmaraş'ın eşsiz doğasını bizzat görmüş olacaklar. Göreve geldiğimiz günden bu yana dile getirdiğimiz Kahramanmaraş'ın turizmden hak ettiği payı alması düşüncesine bu gibi projeler çok büyük katkı sağlamaktadır. Burada icra edilen bu faaliyetle Kahramanmaraş'ın doğa turizmi potansiyeli de ön plana çıkmış olacak. Turizm noktasında potansiyelimizin farkındayız. Bu potansiyeli kullanmak için de gerekli çalışmaları yapıyoruz. Kış turizminde, doğa turizminde, tarih ve kültür turizminde arzu ettiğimiz noktaya geleceğimizin altını çizmek istiyorum" diye konuştu. - KAHRAMANMARAŞ

Akdeniz Off-Road Kupası 3. Ayak Yarışları Kahramanmaraş'ta
Akdeniz Off-Road Kupası 3. Ayak Yarışları Kahramanmaraş'ta

Kahramanmaraş, Dulkadiroğlu, Necati Okay, Akdeniz, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Akdeniz Off-Road Kupası 3. Ayak Yarışları Kahramanmaraş'ta - Son Dakika Spor


YORUMLAR
500

Son Dakika Haberleri
12:43 Adam evinin buzdolabını açtı ve dehşete düştü! Karşısında cenin pozisyonunda ölü bir bebek vardı!
12:42 Asgari ücret zammı, BES yatırımcılarına yaradı! Devletten alacakları teşvik 30 bin TL'ye çıktı
12:41 Son Dakika: Çorum'da 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi!
12:28 Hazine ve Maliye Bakanı Nebati: Ekonomiyi Meclis Üyeniz Burhan Şenatalar'dan öğrendim
12:08 Sapık öğretmenin sicili: Öğrencileri kitap okutma bahanesiyle kucağına oturtup taciz etmiş
12:08 Son Dakika: Fenerbahçe'ye Beşiktaş derbisi öncesinde kötü haber!
12:08 Galatasaray Başkan Yardımcısı Rezan Epözdemir, istifası sonrası bombaladı: Fenerbahçe ile dostluk hayata aykırı
12:04 Son Dakika! Sahte içki sadece İstanbul'da 22 can aldı, 16 kişinin hayati tehlikesi devam ediyor
12:03 Seren Serengil ameliyata alındı! Ayrılık videosu çekip helallik istedi
11:55 Hazal Filiz Küçükköse dekoltesiyle olay oldu! Takipçileri paylaşımını beğeni yağmuruna tuttu
Son Dakika: Volkan Demirel, resmen Süper Lig ekibi Fatih Karagümrük'ün teknik direktörü oldu Son Dakika: Volkan Demirel, resmen Süper Lig ekibi Fatih Karagümrük'ün teknik direktörü oldu         
12:46
Asgari ücret zammı, BES yatırımcılarına yaradı! Devletten alacakları teşvik 30 bin TL'ye çıktı Asgari ücret zammı, BES yatırımcılarına yaradı! Devletten alacakları teşvik 30 bin TL'ye çıktı         
12:43
Hazine ve Maliye Bakanı Nebati: Ekonomiyi Meclis Üyeniz Burhan Şenatalar'dan öğrendim Hazine ve Maliye Bakanı Nebati: Ekonomiyi Meclis Üyeniz Burhan Şenatalar'dan öğrendim         
12:28
Lütfi Elvan, Erdoğan'a söz vermiş! İstifa görüşmesinin perde arkası ortaya çıktı Lütfi Elvan, Erdoğan'a söz vermiş! İstifa görüşmesinin perde arkası ortaya çıktı         
11:26
Yüzde 50 zamla 4.253 liraya çıktı! Yeni asgari ücretle ilgili merak edilenler Yüzde 50 zamla 4.253 liraya çıktı! Yeni asgari ücretle ilgili merak edilenler         
11:17
Öykü Karayel, Yılın Kadını ödülünü ikizinin elinden alırken espriyi patlattı: En son okuma bayramında beraberdik Öykü Karayel, Yılın Kadını ödülünü ikizinin elinden alırken espriyi patlattı: En son okuma bayramında beraberdik         
10:23
A Milli Takım'ın hocası Kuntz, çektiğimiz ''lokum'' gibi kuraya yorum yaptı, taraftarlar çıldırdı: Dalga geçiyor A Milli Takım'ın hocası Kuntz, çektiğimiz ''lokum'' gibi kuraya yorum yaptı, taraftarlar çıldırdı: Dalga geçiyor         
10:11
100 milyon TL'ye yapıldı, ilk yıl 60 bin kişiyi ağırladı! Karadeniz'in en uzun teleferiği çürümeye terk edildi 100 milyon TL'ye yapıldı, ilk yıl 60 bin kişiyi ağırladı! Karadeniz'in en uzun teleferiği çürümeye terk edildi         
09:57
Ahu Yağtu'nun şanssızlığı! Elbisesine takıldı ve kendini yerde buldu! Ahu Yağtu'nun şanssızlığı! Elbisesine takıldı ve kendini yerde buldu!         
09:42
Gülçin Ergül, sevgilisini kaybettiği kaza sonrası ilk kez konuştu: Her şey 3 saniyede oldu Gülçin Ergül, sevgilisini kaybettiği kaza sonrası ilk kez konuştu: Her şey 3 saniyede oldu         
09:04
Kentcuky'de yaşanan hortumda kaybolan düğün fotoğrafı 240 kilometre uzaklıkta bulundu: Tüylerim diken diken oldu Kentcuky'de yaşanan hortumda kaybolan düğün fotoğrafı 240 kilometre uzaklıkta bulundu: Tüylerim diken diken oldu         
08:32
Wanda yine gündem oldu! İç çamaşırsız pozuyla Instagram'ı salladı Wanda yine gündem oldu! İç çamaşırsız pozuyla Instagram'ı salladı         
17:38
Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan işverene yönelik müjde: Asgari ücretten alınan gelir vergisi ile damga vergisini kaldırıyoruz Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan işverene yönelik müjde: Asgari ücretten alınan gelir vergisi ile damga vergisini kaldırıyoruz         
15:52
Son dakika! Türk-İş Genel Sekreteri Nazmi Irgat: Kamuoyunun beklentisi yakalandı sayılır Son dakika! Türk-İş Genel Sekreteri Nazmi Irgat: Kamuoyunun beklentisi yakalandı sayılır         
15:32
Bill Gates'in Microsoft çalışanlarına ödediği maaşları görenler gözlerine inanamıyor! Bill Gates'in Microsoft çalışanlarına ödediği maaşları görenler gözlerine inanamıyor!         
15:12
Son Dakika! Otomobil stokçularına 50 ilde eş zamanlı operasyon! 51 kişi hakkında tekel oluşturmaktan gözaltı kararı var Son Dakika! Otomobil stokçularına 50 ilde eş zamanlı operasyon! 51 kişi hakkında tekel oluşturmaktan gözaltı kararı var         
11:00
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.12.2021 12:55:44. #1.13#
SON DAKİKA: Akdeniz Off-Road Kupası 3. Ayak Yarışları Kahramanmaraş'ta - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement