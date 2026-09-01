Akdeniz Oyunları'nda İzmirli milli cimnastikçiler 238.400 puanla altın madalya kazandı - Son Dakika
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Akdeniz Oyunları'nda İzmirli milli cimnastikçiler 238.400 puanla altın madalya kazandı

Akdeniz Oyunları\'nda İzmirli milli cimnastikçiler 238.400 puanla altın madalya kazandı
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20'nci Akdeniz Oyunları'nda İzmirli milli artistik cimnastikçilerden oluşan Türkiye Erkek Milli Takımı, genel tasnif finalinde 238.400 puan alarak altın madalyanın sahibi oldu. Ferhat Arıcan, İbrahim Çolak, Altan Doğan, Mert Efe Kılıçer ve Mehmet Ayberk Koşak'tan kurulu takım, bu başarıyla ülkemize bir altın madalya daha kazandırdı. İzmirli sporcular bireysel finallerde de madalya mücadelesini sürdürecek.

İTALYA'da devam eden 20'nci Akdeniz Oyunları'nda İzmirli milli sporcular ülkemize büyük gurur yaşatmayı sürdürüyor.

İzmir Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü'nün milli okçusu Dünya Yenihayat'ın klasik yay kadın takımında altın, karışık takımda ise gümüş madalya kazanması, 2026 Avrupa Atletizm Şampiyonası'nda bronz madalya kazanan İsmail Nezir'in 4x400 karışık bayrak takımıyla altın madalyaya ulaşmasının ardından artistik cimnastikçiler de kürsünün en üst basamağına çıktı.

Geçen ay Avrupa Artistik Cimnastik Şampiyonası'nda paralel barda gümüş madalya kazanıp uluslararası alandaki madalya koleksiyonuna bir halka daha ekleyen İzmirli Ferhat Arıcan, Dünya ve Avrupa şampiyonu olan İbrahim Çolak'ın yanı sıra yine İzmir'den Altan Doğan, Mert Efe Kılıçer ve Mehmet Ayberk Koşak'ın yer aldığı Artistik Cimnastik Erkek Milli Takımı şampiyonluğa ulaştı. Milli sporcular genel tasnif finalinde elde ettikleri 238.400 puanla altın madalya kazandı. Ferhat Arıcan, Ayberk Koşak ve Merte Efe Kılıçer Göztepe, Altan Doğan İzmir BŞB Spor Kulübü, İbrahim Çolak ise Şavkar Cimnastik Kulübü'nde kariyerlerini sürdürüyor. Şampiyonada İzmirli sporcular bireysel finallerde de madalya kovalayacak.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Spor Akdeniz Oyunları'nda İzmirli milli cimnastikçiler 238.400 puanla altın madalya kazandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Akdeniz Oyunları'nda İzmirli milli cimnastikçiler 238.400 puanla altın madalya kazandı - Son Dakika
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