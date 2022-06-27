Akdeniz Oyunları'nda Nazlıcan İnci ve Bengisu Erçetin ikilisi altın madalya kazandı - Son Dakika
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Akdeniz Oyunları'nda Nazlıcan İnci ve Bengisu Erçetin ikilisi altın madalya kazandı

27.06.2022 21:13

Cezayir'de düzenlenen 19'uncu Akdeniz Oyunları Badminton kadınlar çiftlerde rakibi İtalya'yı 2-0 yene Bengisu Erçetin ve Nazlıcan İnci çifti, altın madalyanın sahibi oldu.

19'uncu Akdeniz Oyunları'nda bir altın madalya da badminton branşında geldi. Bengisu Erçetin ve Nazlıcan İnci çifti, dün gerçekleştirilen çeyrek finalde İspanya'yı 2-0 mağlup ederek yarı finale yükselmişti.

İTALYAY'YI 2-0 MAĞLUP ETTİLER

Bugün oynanan yarı final karşılaşmasında Sırbistan'ı 2-0 ile geçen Erçetin-İnci çifti, finalde İtalya'nın rakibi oldu. İtalya'yı finalde 21-15 ve 21-18'lik setlerle 2-0 mağlup etmeyi başaran Bengisu Erçetin ve Nazlıcan İnci çifti, şampiyon oldu.

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SON DAKİKA: Akdeniz Oyunları'nda Nazlıcan İnci ve Bengisu Erçetin ikilisi altın madalya kazandı - Son Dakika
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