Akdeniz Oyunları'nda Nazlıcan İnci ve Bengisu Erçetin ikilisi altın madalya kazandı

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19'uncu Akdeniz Oyunları'nda bir altın madalya da badminton branşında geldi. Bengisu Erçetin ve Nazlıcan İnci çifti, dün gerçekleştirilen çeyrek finalde İspanya'yı 2-0 mağlup ederek yarı finale yükselmişti.

İTALYAY'YI 2-0 MAĞLUP ETTİLER

Bugün oynanan yarı final karşılaşmasında Sırbistan'ı 2-0 ile geçen Erçetin-İnci çifti, finalde İtalya'nın rakibi oldu. İtalya'yı finalde 21-15 ve 21-18'lik setlerle 2-0 mağlup etmeyi başaran Bengisu Erçetin ve Nazlıcan İnci çifti, şampiyon oldu.