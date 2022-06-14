Türkiye Güreş Federasyonundan yapılan açıklamada, Oran şehrinde düzenlenecek oyunlarda yer alacak grekoromen, serbest ve kadın milli takımlarının kadrolarının belli olduğu belirtildi.

Kaynak: AA

Akdeniz Oyunları, Cezayir, Spor, Son Dakika

Son Dakika › Spor › Akdeniz Oyunları'nda yer alacak milli güreşçiler belli oldu - Son Dakika

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