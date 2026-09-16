Akdeniz Oyunları şampiyonu milli güreşçi Karavuş dünya şampiyonluğuna odaklandı - Son Dakika
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Akdeniz Oyunları şampiyonu milli güreşçi Karavuş dünya şampiyonluğuna odaklandı

Akdeniz Oyunları şampiyonu milli güreşçi Karavuş dünya şampiyonluğuna odaklandı
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İtalya'daki Akdeniz Oyunları'nda serbest stil 57 kiloda şampiyon olan milli güreşçi Muhammet Karavuş, 25 Ekim-1 Kasım'da Kazakistan'da yapılacak Dünya Şampiyonası'na Kastamonu'da hazırlanıyor. Karavuş, dünya şampiyonasında ilk üçe girip olimpiyat vizesi almayı hedefliyor.

İtalya'da düzenlenen Akdeniz Oyunları'nda serbest stil 57 kiloda şampiyon olan 24 yaşındaki milli güreşçi Muhammet Karavuş'un yeni hedefi dünya şampiyonluğu.

Babasının yönlendirmesiyle güreşe başlayan milli sporcu, bugüne kadar Avrupa ve dünya şampiyonalarında çok sayıda derece elde etti.

Ağustos ayında Akdeniz Oyunları'nda birincilik kürsüsüne çıkan milli güreşçi, 25 Ekim-1 Kasım tarihlerinde Kazakistan'da düzenlenecek Dünya Şampiyonası hazırlıklarını takım arkadaşlarıyla birlikte Serbest Güreş A Milli Takımı Teknik Direktörü Soner Demirtaş nezaretinde Kastamonu Olimpiyat Hazırlık ve Kamp Eğitim Merkezi'nde sürdürüyor.

Muhammet Karavuş, AA muhabirine hazırlıkların oldukça iyi gittiğini belirtti. Güreşe çok küçük yaşlarda başladığını anlatan Muhammet, "Tek yumurta ikizim var. Onunla birlikte güreşe başladık. Şu an aramızda değil ama inşallah onu da aramızda göreceğiz. Bu başarılarda en büyük destekçim ailem ve ikizim." dedi.

Elde ettiği dereceler hakkında bilgi veren milli güreşçi, şunları söyledi:

"Yıldızlar Avrupa ikinciliği, gençler dünya ikinciliği, 23 yaş altı Avrupa ikinciliği, büyükler Avrupa ikinciliğim var. Her yaş kategorisinde Avrupa şampiyonalarında finalim var. Dünyada da bir finalim var. İtalya'da gerçekleşen Akdeniz Oyunları'nda şampiyon oldum. 2022'de şampiyon olmuştum. Kendi kilomda serbest stilde Akdeniz Oyunları'nda iki kez şampiyon olan tek kişiyim diyebilirim."

-"Hedef olimpiyat vizesi"

Hedeflerinin olduğunu anlatan genç sporcu, "Önümüzde Büyükler Dünya Şampiyonası var. Muhtemel rakiplerimizi biliyorum. Çoğuyla maç ya da antrenman yaptık. Rakiplerimizle seviye olarak gerçekten çok yakın durumdayız. Yenilebiliriz de ama madalyaya çok yakınız. Antrenörlerimiz, sporcu abilerimiz ve arkadaşlarımız bizim yanımızda." diye konuştu.

Hedeflerinin zirve olduğunu vurgulayan Muhammet, "Dünya şampiyonasında hedefimiz zirve. Hedefimiz tabii ki şampiyonluk ama en büyük hedefimiz dünya şampiyonasında ilk üçe girip olimpiyat vizesi alabilmek. Allah'ın izniyle şampiyon olup geleceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Akdeniz Oyunları şampiyonu milli güreşçi Karavuş dünya şampiyonluğuna odaklandı - Son Dakika

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