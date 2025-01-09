Akgül, Ameliyat Geçiren Cengiz\'i Ziyaret Etti

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Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Taha Akgül, ameliyat olan milli güreşçi Ali Cengiz'i ziyaret etti.

Milli sporcu Ali Cengiz'in başarılı bir ameliyat geçirmesinin ardından Acıbadem Hastanesi'nde ziyaret eden Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Taha Akgül, doktorlardan tedavi süreciyle ilgili bilgi aldı. Akgül, Ali Cengiz'in en kısa sürede sağlığına kavuşarak minderlere dönmesi için temennilerini iletti.

Federasyondan yapılan açıklamada ise, "Türkiye Güreş Federasyonu olarak, sporcumuzun yanında olmaya ve gerekli tüm desteği sağlamaya devam ediyoruz. Ali Cengiz'e bir kez daha geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz" denildi. - İSTANBUL