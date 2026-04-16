Akgül ve Türkoğlu'ndan Spor İşbirliği

Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Taha Akgül, Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Başkanı Hidayet Türkoğlu'nu ziyaret etti.
Güreş Federasyonunun açıklamasına göre, Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi'ndeki ziyarette Akgül ve Türkoğlu, Türk sporunun gelişimine yönelik konular üzerine fikir alışverişinde bulundu.
TBF Başkanı Türkoğlu, Akgül'e seramik basketbol topu, Akgül de Türkoğlu'na güreş sporunu simgeleyen maket takdim etti.
Akgül ve Türkoğlu, Veli Ozan Çakır başkanlığındaki Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi (TMOK) Yönetim Kurulu'nda yer alıyor.
