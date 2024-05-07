Akhisar İlçe Spor Kulübü U12 kız takımı Türkiye Kupası'nda ikinci oldu - Son Dakika
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Akhisar İlçe Spor Kulübü U12 kız takımı Türkiye Kupası'nda ikinci oldu

Akhisar İlçe Spor Kulübü U12 kız takımı Türkiye Kupası\'nda ikinci oldu

Akhisar İlçe Spor Kulübü U12 kız takımı, Denizli'de düzenlenen Türkiye Kupası 3. Etap puanlı yol yarışlarında takım halinde ikinci olarak büyük bir başarıya imza attı. Miray Akcan, Meryem Karataş, Hilal Kaymaz, İkranur Ünal ve Elif Mira Şahin'den oluşan takımın başarısı, Akhisar Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Hasan Hüseyin Oktay tarafından tebrik edildi.

07.05.2024 10:25
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Akhisar İlçe Spor Kulübü U12 kız takımı, Denizli'de düzenlenen Türkiye Kupası 3. Etap puanlı yol yarışlarında takım halinde ikinci olarak büyük bir başarıya imza attı.

Türkiye Bisiklet Federasyonu faaliyet programında yer alan ve 04-05 Mayıs tarihinde Denizli'de düzenlenen Türkiye Kupası 3. Etap puanlı yol yarışlarında Akhisar İlçe Spor Kulübü U12 (kız-erkek) ve U15 erkek kategorilerinde toplam 10 sporcusu ile katıldı.

Bisiklet Antrenörü Saniye Sezer Gürsesliler tarafından yarışlara hazırlanan Akhisar İlçe Spor Kulübünün U12 kızlar kategorisinde yarışan Miray Akcan, Meryem Karataş, Hilal Kaymaz, İkranur Ünal ve Elif Mira Şahin'den oluşan takım ikinci olarak büyük bir başarıya imza attı. Akhisar Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Hasan Hüseyin Oktay elde edilen başarıda emeği geçen sporcu ve velileri ile antrenörleri tebrik etti. - MANİSA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Akhisar İlçe Spor Kulübü U12 kız takımı Türkiye Kupası'nda ikinci oldu - Son Dakika

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