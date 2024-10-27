Akhisar Kız Bisiklet Takımı Zirvede

Spor

Akhisar İlçe Spor Kulübü Kız Bisiklet takımı U12 kategorisinde Erzurum'da yapılan Dağ Bisikleti Cumhuriyet Kupası'nda yine zirvede yer aldı.

Erzurum'da 26-27 Ekim tarihlerinde yapılan dağ bisikleti Cumhuriyet Kupası yarışmalarında Akhisar İlçe Spor Kulübü U12 Kızlar Kategorisinde Hilal Kaymaz 1., Miray Akcan 2. ve Meryem Karataş 4.

olarak büyük bir başarıya imza attı. Kulübün sporcularından Elif Mira Şahin ise düştüğü için yarışı tamamlayamadı. - MANİSA