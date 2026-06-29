Akhisar Sporcuları MTB CUP\'ta 7 Madalya Kazandı

Kocaeli'nde düzenlenen Türkiye Şampiyonası 3. Etap MTB CUP ile Gebze MTB CUP yarışlarında mücadele eden Akhisarlı sporcular, toplam 7 madalya kazanarak önemli bir başarıya imza attı. Farklı yaş kategorilerinde elde edilen dereceler, Akhisar'ın bisikletteki yükselişini bir kez daha gözler önüne serdi.

Kocaeli'nde 27-28 Haziran 2026 tarihlerinde düzenlenen Türkiye Şampiyonası 3. Etap Kocaeli MTB CUP ile Gebze MTB CUP yarışlarında mücadele eden Akhisarlı sporcular, elde ettikleri derecelerle ilçeye büyük gurur yaşattı.

Türkiye Şampiyonası 3. Etap Kocaeli MTB CUP'ta U15 Kadınlar kategorisinde Akhisar Karabulut Spor Kulübü sporcusu İlknur Buğlem Karataş üçüncü olarak bronz madalya kazandı.

U13 Kadınlar kategorisinde Akhisar İlçe Spor Kulübü sporcusu Hilal Kaymaz ikinci olarak gümüş madalyanın sahibi oldu.

U11 Kadınlar kategorisinde ise Akhisar İlçe Spor Kulübü adeta kürsüye damga vurdu. Duygu Başar birincilik elde ederek altın madalyaya uzanırken, Elif Koç ikinci, Rümeysa Meryem Kaymaz ise üçüncü olarak kürsüyü paylaşan isimler oldu.

28 Haziran'da düzenlenen Gebze MTB CUP XCO yarışlarında ise Genç Kadınlar kategorisinde yarışan Akhisar Karabulut Spor Kulübü sporcusu Nazife Tunçel rakiplerini geride bırakarak birincilik kürsüsüne çıktı ve altın madalya kazandı. - MANİSA