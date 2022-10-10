Akhisarspor 12 maç sonra güldü - Son Dakika
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Akhisarspor 12 maç sonra güldü

10.10.2022 13:21
Akhisarspor 12 maç sonra güldü

TFF 3'üncü Lig'e 14 yıl sonra düşüp ligde 3'üncü Grup'ta çıktığı ilk 5 maçta galibiyet alamayan Akhisarspor, Sapanca Gençlikspor'u deplasmanda Oğuzcan'ın golüyle 1-0 mağlup ederek ilk kez 3 puanla tanıştı.

TFF 3'üncü Lig'e 14 yıl sonra düşüp ligde 3'üncü Grup'ta çıktığı ilk 5 maçta galibiyet alamayan Akhisarspor, Sapanca Gençlikspor'u deplasmanda Oğuzcan'ın golüyle 1-0 mağlup ederek ilk kez 3 puanla tanıştı.

Son galibiyetini geçen sezon 2'nci Lig'de 26 Mart'ta evinde Ankara Demirspor'u 3-1 yenerek alıp ardından çıktığı 6 maçta galibiyet yüzü göremeyerek küme düşen Akhisar, bu yıl da ilk galibiyetini 6'ncı haftada elde etti. Geçen yıldan beri 12 maç sonra ilk kez kazanmayı başaran Akhisarspor, deplasmanda ise yaklaşık 1 yıl sonra galip geldi. Akigo, daha önce son deplasman galibiyetini 31 Ekim 2021'de 2'nci Lig'de Kırşehir Belediyespor'u 1-0 yenerek aldı. Grupta puanını 7'ye çıkaran yeşil-siyahlı ekip uzun süre sonra gelen galibiyeti Sapanca deplasmanındaki az sayıda taraftarıyla kutladı.


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Kaynak: DHA

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Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

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