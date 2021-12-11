Akhisarspor evinde kazanmak istiyor

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta son 3 maçtan sadece 1 puan çıkarınca Play-Off hedeflerken kendisini düşme hattında bulan Akhisarspor, yarın Pazarspor'u ağırlayacağı mücadeleyle çıkışa geçmeye çalışacak.
Spor Toto Akhisar Stadı'ndaki maç saat 13.00'te başlayacak. Yeşil-siyahlılarda kırmızı kart cezalısı İbrahim forma giyemeyecek. Geçen hafta Kırklarelispor deplasmanındaki 5-1'lik farklı yenilgiyle sarsılan Akhisarspor, grupta 15 maçta topladığı 17 puanla 16'ncı sırada yer alıyor. Pazarspor'un ise 22 puanı var.
Kaynak: DHA
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