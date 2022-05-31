Akhisarspor kayyumla seçime gidecek - Son Dakika
Üye Girişi

Akhisarspor kayyumla seçime gidecek

31.05.2022 10:07
Akhisarspor kayyumla seçime gidecek

Süper Lig'de yer aldığı dönemde henüz 2018'de Ziraat Türkiye Kupası ve Süper Kupa'yı kazanıp UEFA Avrupa Ligi'nde mücadele ettikten sonra 3 yıl içinde 3'üncü Lig'e düşen Akhisarspor, yönetime atanan kayyumlarla seçime gidecek.

Süper Lig'de yer aldığı dönemde henüz 2018'de Ziraat Türkiye Kupası ve Süper Kupa'yı kazanıp UEFA Avrupa Ligi'nde mücadele ettikten sonra 3 yıl içinde 3'üncü Lig'e düşen Akhisarspor, yönetime atanan kayyumlarla seçime gidecek. Yeşil-siyahlılarda 1.5 yıl önce yönetim dışından göreve gelip menajerlik faaliyetleri gerekçesiyle eleştirilen Başkan Evren Özbey dönemi, kulübün eski avukatı olan Sezer Baylan'la birlikte kulüp üyeleri Ali Dal ve Sedat Kumanova'nın açtığı davayla sona erdi. Akhisar 2'nci Asliye Hukuk Mahkemesi, üyelerin geçen yıl açtığı davada mevcut yönetim kuruluna tedbir konulup, kulüp yönetimine 2 kayyum atanmasına karar verdi. Kulüp, yeniden üyeliklere açılacak ve ardından da seçime gidecek.

Akhisar 2'nci Asliye Hukuk Mahkemesi'nin aldığı karara göre kulübün 28 Mart 2021'deki genel kurul toplantısında seçilen yönetimin yetkileri tedbiren durduruldu. Kulübe kayyum olarak Tayyar Ünsal ve Abdülkadir Yavuz Özdemir atandı. Yönetimin tüm yetkileri kayyumlara geçerken, kayyumların yetkilerinin derneğin bir sonraki yapılacak olağan genel kurul kararına kadar devamına, maaşları 10'ar bin TL olacak kayyumların yetkilerinin 4 ay ile sınırlı olmasına karar verildi. Daha önce kulübe FIFA kayıtlarında futbolcu olmayan yabancı oyuncu transfer ettikleri, kulüpteki oyuncuların menajerliğini kendileri alıp, menajerlik yetkisi vermeyen isimleri kadro dışı bıraktıkları gibi birçok nedenle tartışılan Evren Özbey yönetimi, 28 Mart 2021'deki kongrede İstanbul'dan usulsüz bir şekilde üye yapılan isimlerin oy kullandığı gerekçesiyle mahkemeye verilmişti. Süper Lig'de 7 sezon oynayan takım geçen yıl 1'inci Lig, bu yıl da 2'nci Lig'e veda etti.


İlgili Haberler
YORUMLAR
500
UEFA'dan Sivasspor paylaşımı UEFA'dan Sivasspor paylaşımı
Kaynak: DHA

Spor Toto Süper Lig, Türkiye Kupası, Evren, UEFA, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Akhisarspor kayyumla seçime gidecek - Son Dakika


Son Dakika
10:03 Yılmaz Vural'ın yeni işi duyanları şaşkına çevirdi! 1 dakikalık videolar yayınlayıp para kazanıyor
10:00 CHP'li Engin Özkoç, "Kılıçdaroğlu aday olursa CHP'de genel başkan kim olacak?" sorusunu cevapladı
09:59 Küfür ederek yanına çağırdığı husumetlisini öldürdü! Katil zanlısı 7 ay sonra yakalandı
09:56 Son seçim anketinden şaşırtan sonuç! Meral Akşener, birinci sıraya yükselirken, İYİ Parti yerinde kaldı
09:54 Erdoğan'ın sözleri terör örgütü YPG'de korku yarattı! ABD ve Rusya'ya yardım istediler
09:52 Teoman, konser esnasında sahneye bırakılan ruju sürüp kondomu şişirdi!
09:30 İki arkadaşın kavgası kanlı bitti! Bıçaklanan gencin imdadına mahalleli yetişti
09:27 Şıklık yarışına girdiler! İşte ELLE Style Awards 2022'nın ödülleri ve sahipleri
09:24 Galatasaray'dan transfer atağı! Adı başka kulüplerle anılan Oğuzhan Özyakup ile iletişim kuruldu
09:21 Türk doktor Nesli Başgöz, ABD'deki ilk maymun çiçeği vakasını tespit ettikten sonra yaşadıklarını anlattı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.05.2022 10:14:22. #1.13#
SON DAKİKA: Akhisarspor kayyumla seçime gidecek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement