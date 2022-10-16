TFF 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta transfer yasağı nedeniyle geçen sezondan kalan genç takviyeli kadroyla mücadele eden Akhisarspor, oynadığı 7 maçın 6'sını kaybetmedi. Ligde 5'inci beraberliğini evinde Beyoğlu Yeniçarşıspor önünde 0-0'lık sonuçla alan yeşil-siyahlı ekip, 6 maçından puan çıkardı. Grupta bileği bu sezon yalnız 17 Eylül 'de 2-1 mağlup olduğu Erbaaspor maçında bükülen Akigo, 1 galibiyet, 5 beraberlikle 8 puan toplayıp düşme barajının üstünde kaldı.

Kaynak: DHA

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Son Dakika › Spor › Akhisarspor kolay pes etmiyor - Son Dakika

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