Akhisarspor mahkemeyi bekliyor - Son Dakika
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Akhisarspor mahkemeyi bekliyor

18.07.2022 11:44
Akhisarspor mahkemeyi bekliyor

TFF 3'üncü Lig'e düştükten sonra Akhisar Sulh Hukuk Mahkemesi tarafından kongrenin zamanında yapılmaması nedeniyle ikinci kez yönetimine kayyum atadığı Akhisarspor, mahkemeden gelecek karara kilitlendi.

TFF 3'üncü Lig'e düştükten sonra Akhisar Sulh Hukuk Mahkemesi tarafından kongrenin zamanında yapılmaması nedeniyle ikinci kez yönetimine kayyum atadığı Akhisarspor, mahkemeden gelecek karara kilitlendi. Yeşil-siyahlılarda kulübe kayyum olarak atanan eski başkanlardan Halil İbrahim Doğan ve Abidin Eryüksel görevlerini sürdürerken, eski belediye başkanlarından Ahmet Dutlulu sağlık sorunları nedeniyle kayyumluğu kabul etmedi.

Kongere kararı almak için yeniden üçüncü kayyum atanmasını bekleyen yeşil-siyahlılarda Akhisar Sulh Hukuk Mahkemesi'nin düzenlenecek kongreye yalnız eski üyelerin katılabilmesi kararına da itiraz edildi. Camiadan bir grup üyeliklerin açılmasıyla ilgili istinafa başvurdu. Rakipler lige hazırlanırken belirsizlik içinde olan kulüpte kayyum heyetinden Halil İbrahim Doğan, bu hafta sözleşmesi süren mevcut futbolcuları ilçeye davet ederek kulüpten bir antrenör eşliğinde tesislerde antrenmanlara başlatmayı planlıyor.


- Akhisar
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Kaynak: DHA

Türkiye Futbol Federasyonu, İbrahim Doğan, Akhisar, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Akhisarspor mahkemeyi bekliyor - Son Dakika

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SON DAKİKA: Akhisarspor mahkemeyi bekliyor - Son Dakika
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