Akın Akman Eskişehirspor'a Veda Etti

17.05.2026 10:45
Eskişehirspor'un kaptanı Akın Akman, şampiyonluk hedefine ulaşamadan takıma veda etti.

Eskişehirspor'un kaptanı Akın Akman, şampiyonluk hedefine ulaşılamamasının derin üzüntüsünü yaşadığını belirterek, camiaya veda etti.

TFF 3. Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren ancak hedefine ulaşamayan siyah-kırmızılı formayla bu sezon hem sağ hem de sol kanatta sergilediği performansla dikkat çeken ve takım kaptanlığını üstlenen Akın Akman, kulübe veda etti. Eskişehirspor forması altında çıktığı 31 maçta 16 gol ve 15 asistlik performans sergileyerek maç başına 1 gol katkısı sağlayan tecrübeli oyuncu, sosyal medya hesabı üzerinden taraftarlara ve yönetime teşekkür mesajı yayımladı.

"Şampiyonluğa ulaşamamamızın hüznünü yaşıyorum"

Kaptan Akın Akman, veda mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Sezonun sonuna gelirken, Eskişehirspor formasını giymek benim için büyük bir onurdu. Başkanımız Ulaş Entok ve yönetim kuruluna, verdikleri emek ve destekle kulübümüzü en iyi şekilde temsil ettikleri için; teknik ekibimize, takım arkadaşlarıma ve kulüp personeline ise sahada ve saha dışında gösterdikleri profesyonellik ve özveri için ayrıca teşekkür ederim. Şampiyonluğu hak eden bu büyük camiayla hedefe ulaşamamamızın kelimelerle tarif edemeyeceğim hüznünü yaşıyorum. Ancak bu köklü camianın hak ettiği yerlere yeniden ve çok daha güçlü şekilde döneceğine olan inancım tamdır. Her koşulda, her maçta, her an yanımızda olan büyük taraftarımıza teşekkürlerimi sunarım. Bu camiada yaşadığım her an benim için çok değerliydi; yolların gelecekte yeniden keşişip kesişmeyeceğini zaman gösterecek olsa da, bu büyük kulübe ve şehre duyduğum saygı ve bağ her zaman aynı kalacaktır." - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, 3. Sayfa, Futbol, Spor, Son Dakika

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
