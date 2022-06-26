Akıncılar Tenis Cup Turnuvası tamamlandı - Son Dakika
Üye Girişi

Akıncılar Tenis Cup Turnuvası tamamlandı

26.06.2022 20:52
Akıncılar Tenis Cup Turnuvası tamamlandı

Manisa'nın Demirci ilçesinde düzenlenen Akıncılar Tenis Cup Turnuvası sona erdi.

Manisa'nın Demirci ilçesinde düzenlenen Akıncılar Tenis Cup Turnuvası sona erdi.

Kaymakamlık, Belediye ile Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü ve Akıncılar Tenis Kulübü iş birliğinde gerçekleştirilen turnuvaya Aydın, Manisa, İstanbul, İzmir, Balıkesir ve Muğla'dan 35 sporcu katıldı.

Eski futbolcuların da yer aldığı turnuva, Kaymakamlık binasının arkasında bulunan 4 tenis kortunda gerçekleştirildi.

4 grupta yapılan turnuvalarda dereceye girenlere ödülleri Kaymakam Adem Kaya ve Belediye Başkanı Selami Selçuk tarafından verildi.

Demirci Kaymakamı ve Türkiye Tenis Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Adem Kaya, geçen yıl olduğu gibi bu yıl da yaz sezonunda ulusal tenis turnuvalarına ev sahipliği yapacaklarını söyledi.

YORUMLAR
500
Salihli'de 105 dönüm orman zarar gördü Salihli'de 105 dönüm orman zarar gördü
Kaynak: AA

Akıncılar, Demirci, Manisa, Tenis, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Akıncılar Tenis Cup Turnuvası tamamlandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
20:46 Galatasaray, Okan Buruk'tan sonra paraya para demiyor! İşte 3 günde kombinelerden kulübün kasasına giren miktar
20:20 Meteoroloji uyardı, AFAD alarm verdi! İşte "kırmızı kod" verilen 6 il
20:19 Acun Ilıcalı'dan Rıdvan Dilmen sürprizi! İşte beraber program yapacağı diğer isimler
19:23 Kırmızı ışıkta geçen alkollü minibüs sürücüsü 1 yaşındaki Azra bebeği hayattan kopardı
19:22 Karabük Yenice'de korkutan yağış! Metrekareye 50 kilogram yağış düştü
19:21 96. Gazi Koşusu'nda korkutan anlar! Hipodroma giren kedi zerine koşan atları görünce yapacağını şaşırdı
19:19 23 yıl sonra bir ilk yaşandı! Dişi taylar Gazi Koşusu'na damga vurdu!
18:06 96. Gazi Koşusu'nu Özcan Yıldırım'ın jokeyliğini yaptığı Secret Power kazandı
18:05 İstanbul Ticaret Odası Başkanı Şekib Avdagiç'ten hükümete asgari ücret çağrısı: Temmuz ayındaki zammı birlikte karşılayalım
17:05 Sinirlenen futbolcu yedek kulübesinden fırlayarak hakemi yumrukladı!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.06.2022 20:59:38. #1.12#
SON DAKİKA: Akıncılar Tenis Cup Turnuvası tamamlandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement