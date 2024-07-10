Aksaray Belediyesi Yaz Spor Okulları Büyük İlgi Görüyor

Spor

Aksaray Belediyesi tarafından düzenlenen Yaz Spor Okulları bu yıl da büyük ilgi görüyor. TOKİ Gençosman Spor Tesisleri ve Nakkaş Mahallesi'nde bulunan spor tesislerinde haftada 6 gün boyunca açık olan okullar, 8-14 yaş aralığındaki 700 çocuğa hizmet veriyor.

Yaz aylarında çocukların aktif bir şekilde vakit geçirmelerini sağlamak amacıyla düzenlenen spor okulları, katılımcılara geniş bir spor yelpazesi sunuyor. Spor okullarında futbol, basketbol, tenis gibi popüler sporların eğitimleri veriliyor. Aksaray Belediye Başkanı Evren Dinçer yaz spor okullarının her yıl daha da büyüyen bir ilgiyle karşılandığını belirterek, çocukların hem spor yapma alışkanlığı kazanmalarını hem de sosyal becerilerini geliştirmelerini hedeflediklerini vurguladı. Spor okullarının sadece fiziksel aktivite değil, aynı zamanda disiplin, takım ruhu ve sağlıklı yaşam bilincinin de pekiştirilmesine katkı sağladığını belirten Başkan Dinçer, bunun mutluluk verici olduğunu söyledi.

Yaz spor okullarına katılan çocuklar ise spor yapmanın keyfini doyasıya yaşadıklarını belirtti. Aksaray Belediyesinin sağladığı modern tesislerde aktivitelerini sürdüren çocuklar, sağlıklı yaşam alışkanlıklarını kazanırken aynı zamanda keyifli bir yaz geçiriyor. Katılımcı sayısının her geçen yıl artmasıyla birlikte, Aksaray Belediyesinin spor okullarına olan desteği ve tesislerin modernizasyonu da devam ediyor. Yaz boyunca süren eğitimlerde çocuklar, profesyonel antrenörler eşliğinde hem spor yapma hem de eğlenme fırsatı buluyor. Yaz spor okullarına katılan veliler ise çocuklarının hem fiziksel aktivite kazandığını hem de yeni arkadaşlıklar edindiğini dile getirerek, bu tür etkinliklerin çocukların gelişimine olumlu katkı sağladığını belirttiler. - AKSARAY