Aksaray Gençlikspor'dan 5 imza - Son Dakika
Üye Girişi

Aksaray Gençlikspor'dan 5 imza

04.07.2022 17:57
Aksaray Gençlikspor'dan 5 imza

Bölgesel Amatör Lig ekibi Aksaray Gençlikspor, iç transfer çalışmaları çerçevesinde 5 futbolcuyu renklerine bağladı.

Bölgesel Amatör Lig ekibi Aksaray Gençlikspor, iç transfer çalışmaları çerçevesinde 5 futbolcuyu renklerine bağladı.

Yeni sezonda Bölgesel Amatör Lig'de Elazığ'ı temsil edecek olan Aksaray Gençlikspor, Teknik Sorumlu Bahattin Ergüven'le anlaşmaya vardıktan sonra, transfere hız verdi. İlk etapta iç transfere ağırlık veren sarı - siyahlı camia, kaptan Furkan Ormanoğlu, Recep Akkaya, Burhan Diyapoğlu, Deniz Akbulut ve Gökdeniz Şık ile yeniden anlaşma sağladı. Kulüpten transferlere ilişkin yapılan açıklamalarda her iki tarafa da hayırlı olması dilendi. - ELAZIĞ

YORUMLAR
500
Aksaraylı Berber: Tıraşın Pahalanması Gayet Normal. Veresiye de Tıraş Ediyoruz, Kredi Kartıyla Da… Taksit Taksit de Yapıyoruz' Aksaraylı Berber: Tıraşın Pahalanması Gayet Normal. Veresiye de Tıraş Ediyoruz, Kredi Kartıyla Da… Taksit Taksit de Yapıyoruz' Son dakika haberleri | İSTANBUL-FATİH'TEKİ SİLAHLI KAVGA KAMERADA Son dakika haberleri | İSTANBUL-FATİH'TEKİ SİLAHLI KAVGA KAMERADA
Kaynak: İHA

Aksaray, Elazığ, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Aksaray Gençlikspor'dan 5 imza - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
17:53 Bolu'da kooperatif binasına giren çiftçi, yerler kirlenmesin diye ayakkabılarını çıkardı
17:42 Bahar Candan pembe parlak bikinisiyle olan pozunu "Evlenince sileceğim" diyerek paylaştı
17:33 Acun Ilıcalı, başarısızlığın sorumlusunu Aziz Yıldırım gösterdi... Fenerbahçe camiası karıştı
17:29 İBB Başkanı İmamoğlu'nun "Görevim son bulabilir" çıkışına CHP'den yanıt: Gönlü rahat olsun
16:50 Geleceği gören robot yaptılar! Ortaya çıkan sonuç dünyayı hayrete düşürdü
16:49 Gizli Saklı dizisinde yaşanan hata sosyal medyada gündem oldu! Oyuncu Flordun'un bile dikkati dağıldı
16:32 Bakan Bilgin'den milyonlarca EYT'liyi ilgilendiren açıklama: Yıl sonuna kadar çözeceğiz
16:27 Özbekistan'da kalıtımsal hastalıkla doğan bebek görenleri şoke etti: Yalnızca iki saat hayatta kalabildi
16:27 Sözleşmesindeki özel madde gün yüzüne çıktı! Arda Güler yok pahasına Fenerbahçe'den gidebilir
16:21 Amerikalı rap sanatçısı Playboi Carti, platformdan düştü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.07.2022 18:02:26. #1.12#
SON DAKİKA: Aksaray Gençlikspor'dan 5 imza - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement