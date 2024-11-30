Aksu'da Voleybol Turnuvası Finali - Son Dakika
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Aksu'da Voleybol Turnuvası Finali

Aksu\'da Voleybol Turnuvası Finali

Aksu Fen Lisesi, öğretmenler arası voleybol turnuvasında şampiyon oldu, Alaylı İlkokulu ikinci.

30.11.2024 12:05
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Aksu İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen ve 16 okulun katıldığı öğretmenler arası voleybol turnuvasının şampiyonu Aksu Fen Lisesi oldu.

Aksu'da 30 Ekim'de başlayan geleneksel öğretmenler arası voleybol turnuvası sona erdi. Turnuvanın galibi Aksu Fen Lisesi olurken, ikinciliği de Alaylı İlk ve Ortaokulu aldı. Geleneksel olarak her yıl Aksu'da düzenlenen "24 Kasım Öğretmenler Günü Voleybol Turnuvası" bu yılda 16 okulun katılımıyla gerçekleşti. 30 Ekim tarihinde başlayan turnuva bugün düzenlenen final maçıyla sona erdi. Aksu İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü organizasyonun da düzenlenen ve Aksu Fen Lisesi spor salonunda gerçekleştirilen turnuvanın finali Aksu Fen Lisesi ve Alaylı ilkokul ve ortaokulu arasında yapıldı. Final maçını kazanan Aksu Fen Lisesi turnuvanın birincisi oldu. Turnuvaya katılan okullardan; Alaylı Ortaokulu ikinci, Murtuna Ortaokul ise üçüncülük elde etti.

Turnuva da dereceye giren okullara kupaları; Aksu Kaymakamı Ahmet Hikmet Şahin, Aksu İlçe Milli Eğitim Müdürü Cahit Öztürk, Aksu İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Mehmet Ceylan ve Cemal Ateş verdi. Katılan bütün okullara ayrıca katılım belgeleri takdim edildi. - ANTALYA

Kaynak: İHA

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