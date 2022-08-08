Lecce'nin yeni transferi Mert Çetin: Serie A'ya döndüğüm için mutluyum - Son Dakika
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Lecce'nin yeni transferi Mert Çetin: Serie A'ya döndüğüm için mutluyum

08.08.2022 16:20
Lecce'nin yeni transferi Mert Çetin: Serie A'ya döndüğüm için mutluyum

aktardı.Geçtiğimiz sezonun ikinci yarısını Yukatel Kayserispor'da kiralık olarak geçiren milli futbolcu Mert Çetin, sezon sonunda takımı Hellas Verona'ya geri dönmüştü.

aktardı.

Geçtiğimiz sezonun ikinci yarısını Yukatel Kayserispor'da kiralık olarak geçiren milli futbolcu Mert Çetin, sezon sonunda takımı Hellas Verona'ya geri dönmüştü. 25 yaşındaki milli stoper, yeni sezonda ise İtalya Serie A ekiplerinden Lecce'de forma giyecek.Yeniden Serie A'ya döndüğü için mutlu olduğunu söyleyen Mert Çetin, "Geçen sezonun ikinci yarısını Kayserispor'da geçirmiştim. Orada da iyi bir dönem yaşadım ve tekrardan İtalya'ya, Serie A'ya döndüm. Yeni sezonda da Lecce forması giyeceğim. Lecce, 114 yıllık geçmişi olan bir kulüp. İtalya'nın köklü kulüplerinden bir tanesi. Futbol hayatıma burada, Avrupa'nın üst seviye liglerinden birinde devam edeceğim. İtalya Serie A'ya döndüğüm için çok mutluyum" ifadelerini kullandı."SÜPER LİG'DEN DE TEKLİFLER VARDI"

Lecce'ye transfer olmadan önce Süper Lig'den de transfer teklifleri geldiğini belirten Mert Çetin, "Lecce'ye transferim öncesinde Süper Lig'den teklifler aldım. Ancak Lecce görüşmelerde çok kararlı ve istekliydi. Ben de kararımı bu yönde verdim" diye konuştu.


- İstanbul
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Kaynak: DHA

İtalya Serie A, Kayserispor, Mert Çetin, Lecce, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Lecce'nin yeni transferi Mert Çetin: Serie A'ya döndüğüm için mutluyum - Son Dakika

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