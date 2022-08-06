Fırat Aydınus'tan, hakemliği bırakan Cüneyt Çakır ile ilgili bomba iddia: Dünya Kupası'na gitmesine engel oldular - Son Dakika
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Fırat Aydınus'tan, hakemliği bırakan Cüneyt Çakır ile ilgili bomba iddia: Dünya Kupası'na gitmesine engel oldular

06.08.2022 13:37

Eski hakem Fırat Aydınus, yorumculuk kariyerinde çıktığı ilk programda hakemliği bırakan Cüneyt Çakır hakkında, "Bu kişiler Cüneyt Çakır'ın Dünya Kupası'na gitmesine engel oldu. Bu açık" ifadelerini kullandı.

2021/22 sezonunun sona ermesinin ardından aktif hakemlik kariyerine nokta koyan Fırat Aydınus, TV 8.5 kanalında spor yorumculuğuna başladı. Aydınus bu programda gündem yaratacak ifadeler kullandı.

"CÜNEYT ÇAKIR'IN KIRGINLIĞI VAR"

Aydınus, hakemlik kariyerini ani bir karar ile sonlandıran Cüneyt Çakır hakkında, "Geçen sene 8 Mart operasyonu adı altında lanse edilen ve bu işte parmağı olanlara karşı bir kırgınlık vardı. Bu kişiler Cüneyt Çakır'ın Dünya Kupası'na gitmesine engel oldu. Bu açık. Bundan sonraki aşamada yaklaşık birkaç gün önce maç yönetti. Ondan önce UEFA koşusu yaptı. TFF Merkez Hakem Kurulu belli olduktan sonra seminere çıktı. 2 gün sonra da hakemliği bıraktı"

"JÜBİLE MAÇI YAPILMALI"

"Cüneyt Çakır'ın kendimi buna hazırlıyorum demesi bende soru işareti bıraktı. Hakemlere belli konularda baskı yapıldı mı? Bu çok önemli. Alper Ulusoy'un VAR kadrosuna geçmesindeki nedenler neler? Cüneyt Çakır'a ne söylendi? Böyle bir karar alınıyorsa, bizim değerimize bir jübile maçı yapılmalı. Cüneyt Çakır'ın 2023 Ağustos'una kadar sözleşmesi vardı"

"KENDİSİNE TEŞEKKÜR ETMEMİZ GEREKİYOR"

"Bırakma isteği tercihiyle olabilir ama baktığımda alt kademelerdeki hakemlerle ilgilenmesi çok güzel. Ben inanıyorum ki UEFA'da da eğitim verebilecek kapasiteye sahip bir isim. Türk halkı olarak kendisine teşekkür etmemiz gerekiyor"

"AVRUPA'DA DEVAM ETMESİ SÖZ KONUSU DEĞİL"

"İnsan düşündüğü zaman soru işaretleri oluyor ama bu soru işaretleri cevabını bulur. Cüneyt Çakır UEFA yetkileriyle görüşmüştür 'ben bırakıyorum' diye. Türkiye'de bırakırsa Avrupa'da devam etmesi söz konusu değil. Türkiye'de hakemler için yapılan operasyondan dolayı Katar yolu onun için kesildi. Türkiye'de bıraktığı için Avrupa'da devam etmesi imkansız"

"İLERLEYEN GÜNLERDE DAHA DETAYLI ANLATACAĞIM"

"Cüneyt Çakır'ın aldığı karar kendisi için hayırlı olsun. Eğer aldırılma söz konusu ise onu aldırana da hayırlı olsun. Cüneyt Çakır'ın nasıl kırgınlıkları var ise benim de var bazı kişilere. İlerleyen günlerde daha detaylı anlatacağım" ifadelerini kullandı.

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Fırat Aydınus, Cüneyt Çakır, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Fırat Aydınus'tan, hakemliği bırakan Cüneyt Çakır ile ilgili bomba iddia: Dünya Kupası'na gitmesine engel oldular - Son Dakika


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