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Akyazı Belediyesi bilardo turnuvası tamamlandı - Son Dakika

Akyazı Belediyesi bilardo turnuvası tamamlandı

09.02.2022 14:08
Akyazı Belediyesi bilardo turnuvası tamamlandı

Bu yıl 12'ncisi düzenlenen 'Akyazı Belediyesi Geleneksel 4 Top Bilardo Turnuvası' dün oynanan final müsabakası ile son buldu.

Bu yıl 12'ncisi düzenlenen 'Akyazı Belediyesi Geleneksel 4 Top Bilardo Turnuvası' dün oynanan final müsabakası ile son buldu.

Hayatını kaybeden Akyazı Belediye Başkanı Yazar Yazıcı döneminden beri devam eden ve bu yıl 12'ncisi düzenlenen 'Akyazı Belediyesi Geleneksel 4 Top Bilardo Turnuvası' Turgay Berk ve Hasan Erdem arasında dün oynanan final müsabakası ile son buldu. 56 sporcunun katıldığı ve 2 ay süren turnuvanın final müsabakasına Akyazı Belediye Başkanı Bilal Soykan, AK Parti İlçe Başkanı Mesut Ekrem, Akbelde A.Ş. Genel Müdürü Feyzi Bora, sporcular ve bilardo severler katıldı.

Çekişmeli geçen final maçında rakibi Hasan Erdem'i 600'e, 587'lik skorla yenen Turgay Berk 'Akyazı Belediyesi Geleneksel 4 Top Bilardo Turnuvası'nın şampiyonu oldu. Şampiyon olan Turgay Berk'e kupasını Akyazı Belediye Başkanı Bilal Soykan takdim etti. İkinci olan Hasan Erdem'e kupasını AK Parti İlçe Başkanı Mesut Ekrem verdi. Turnuva üçüncüsü Ahmet Kara kupasını Akbelde A.Ş. Genel Müdürü Fevzi Bora'dan alırken, diğer üçüncü Ahmet Zeki Okur'un kupasını onun adına Yahya Özkurt Akyazı Belediyesi Meclis Üyesi Abdurrahim Atmaca'dan aldı. Dereceye giren tüm sporculara kupanın yanı sıra Akyazı Belediyesi tarafından ıstaka hediye edildi.

Turnuvaya katılan tüm sporcuları tebrik eden Akyazı Belediye Başkanı Bilal Soykan, "Merhum Belediye Başkanımız Yaşar Yazıcı döneminden beri devam eden ve bu yıl 12'ncisini düzenlediğimiz turnuvanın sonuna geldik. Dereceye giren ve katılan tüm sporcularımızı tebrik ediyorum. Belediye olarak ilçemizde sporu teşvik eden çalışmalar yapıyoruz ve yapmaya devam edeceğiz. Bu turnuva da önümüzdeki senelerde daha da büyüyerek devam edecek inşallah" şeklinde konuştu. - SAKARYA

Akyazı Belediyesi bilardo turnuvası tamamlandı
Akyazı Belediyesi bilardo turnuvası tamamlandı
Akyazı Belediyesi bilardo turnuvası tamamlandı
Akyazı Belediyesi bilardo turnuvası tamamlandı
Akyazı Belediyesi bilardo turnuvası tamamlandı
Akyazı Belediyesi bilardo turnuvası tamamlandı

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Bilal Soykan, Hasan Erdem, Bilardo, Akyazı, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Akyazı Belediyesi bilardo turnuvası tamamlandı - Son Dakika


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