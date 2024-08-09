Akyazı\'da Tarihi Akbalık Yağlı Güreşleri için hazırlıklar sürüyor

Spor

Sakarya'nın Akyazı ilçesinde 20'si başpehlivan olmak üzere 600 pehlivanın katılacağı ve bu sene 59'uncusu düzenlenecek olan Tarihi Akbalık Yağlı Güreşleri için hazırlıklar tüm hızıyla sürüyor.

İlk olarak 1956 yılında düzenlenen ve bu yıl 59'uncusu gerçekleştirilecek olan Tarihi Akbalık Yağlı Güreşleri için çalışmalar hummalı bir şekilde devam ediyor. Akbalık Er Meydanı'nda devam eden çalışmaları yerinde inceleyen Akyazı Belediye Bilal Soykan, güreşlerin bu sene meydanın yine kıyasıya rekabete sahne olacağını ifade etti. Soykan, "Yağlı güreş tarihimizin en eski geleneksel spor dallarından bir tanesi. Atalarımızdan günümüze kadar gelen bu önemi sporu ilçemizde yaşatmaktan gurur duyuyoruz. Bu tarihi etkinliği gelecek nesillere ulaştırmak, onlara ata sporumuzu sevdirmek bizim vazifelerimizden bir tanesi. 24 Ağustos Cumartesi günü gerçekleştireceğimiz güreşlerimizde Akbalık Er Meydanı'mızın dualı çayırında 20'si başpehlivan olmak üzere 600 pehlivan kol bağlayacak. Bu tarihi etkinliğe tüm hemşerilerimizi bekliyoruz" dedi. - SAKARYA