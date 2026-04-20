Al-Ahli, Vissel Kobe ile Yarı Finalde
Al-Ahli, Vissel Kobe ile Yarı Finalde

20.04.2026 12:31
Merih Demiral'ın takımı Al-Ahli, Vissel Kobe ile AFC Şampiyonlar Ligi yarı finalinde karşılaşıyor.

MİLLİ futbolcu Merih Demiral'ın formasını giydiği Al-Ahli, AFC Şampiyonlar Ligi yarı finalinde TSİ 19.15'te Japon temsilcisi Vissel Kobe ile karşılaşacak.

AFC Şampiyonlar Ligi yarı finalinde, Merih Demiral'ın formasını giydiği Al-Ahli ile Japonya temsilcisi Vissel Kobe karşı karşıya gelecek. Organizasyona çeyrek finalden itibaren Suudi Arabistan ev sahipliği yaparken, Kral Abdullah Spor Şehri Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 19.15'te başlayacak. Tek maç üzerinden oynanacak turda kazanan takım adını 24 Nisan Cumartesi günü oynanacak finale yazdıracak. Milli futbolcu Merih Demiral ve takımı kupayı üst üste ikinci kez kazanmak için mücadele edecek. Öte yandan Japon ekibi Vissel Kobe'nin başında da daha önce Galatasaray'ı çalıştırmış Michael Skibbe görev yapıyor.

Merih Demiral, Futbol, Spor

