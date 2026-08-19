Al Hilal Kadın Futbol Takımı Kampını Tamamladı

SUUDİ Arabistan Ligi ekiplerinden Al Hilal Kadın Futbol takımı yeni sezon hazırlıkları Erciyes Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde yaptığı çalışmaları tamamladı.

Al Hilal Kadın Futbol takımı, 2026-27 sezonu hazırlıkları kapsamında Kayseri Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki bin 850 rakımlı Erciyes Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde kampa girmişti. Mavi-beyazlı ekip, 2 Ağustos'ta başladığı kamp çalışmalarını Amedspor Kadın Futbol Takımı ile oynadığı ve sahadan 3-1'lik skorla galip ayrıldığı hazırlık karşılaşması ile tamamladı.