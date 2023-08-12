Ronaldo, Jesus'u üzdü! Arap Kulüpler Şampiyonasında en büyük Al-Nassr - Son Dakika
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Ronaldo, Jesus'u üzdü! Arap Kulüpler Şampiyonasında en büyük Al-Nassr

Son Güncelleme: 12.08.2023 21:41

Al Nassr, Arap Kulüpler Şampiyonası finalinde Cristiano Ronaldo'nun attığı gollerle Al Hilal'i 2-1 mağlup ederek şampiyon oldu. Al Hilal'in 51. dakikada attığı golle öne geçtiği maçta, Al Nassr 74. dakikada Ronaldo'nun golüyle beraberliği sağladı. Normal süresi 1-1 tamamlanan maçta uzatmalarda Ronaldo'nun 98. dakikada attığı golle Al Nassr öne geçti ve maçı 2-1 kazandı. Ancak Ronaldo, 115. dakikada sakatlanarak sahayı terk etti.

Arap Kulüpler Şampiyonası finalinde Jorge Jesus'un ekibi Al Hilal ile Al Nassr karşı karşıya geldi. Al Nassr, karşılaşmayı 2-1'lik skorla kazandı.

JESUS'UN TAKIMI ÖNE GEÇTİ

Al Hilal, 51. dakikada Michael'in attığı golle 1-0 öne geçti. Al Nassr, Abdullah Al Amri'nin 71. dakikada kırmızı kart görmesiyle 10 kişi kaldı.

RONALDO UZATTI

Al Nassr, 74. dakikada Cristiano Ronaldo'nun attığı golle Al Hilal'e cevap verdi. Karşılaşmanın 90 dakikalık bölümü 1-1 tamamlandı ve mücadele uzatmalara gitti.

ŞAMPİYON AL NASSR

Al Nassr'ın yıldız ismi Cristiano Ronaldo, uzatmalarda 98'de sahaya çıktı ve takımını 2-1 öne geçirdi. Kalan dakikalarda başka gol olmadı ve Al Nassr, Arap Kulüpler Şampiyonası'nı kupayla tamamladı.

RONALDO SAKATLANDI

Öte yandan Cristiano Ronaldo, 115. dakikada sakatlandı ve sahayı sedyeyle terk etti.

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Son Dakika Spor Ronaldo, Jesus'u üzdü! Arap Kulüpler Şampiyonasında en büyük Al-Nassr - Son Dakika


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SON DAKİKA: Ronaldo, Jesus'u üzdü! Arap Kulüpler Şampiyonasında en büyük Al-Nassr - Son Dakika
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