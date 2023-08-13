Al Nassr taraftarı kendinden geçti! Şampiyonluk sonrası Suudi Arabistan'ı karıştıran twerk dansı - Son Dakika
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Al Nassr taraftarı kendinden geçti! Şampiyonluk sonrası Suudi Arabistan'ı karıştıran twerk dansı

Son Güncelleme: 13.08.2023 15:13

Al Nassr, Arap Kulüpler Şampiyonası finalinde Al-Hilal'i uzatmalar sonunda 2-1 mağlup ederek kupanın sahibi oldu. Sosyal medyada paylaşılan videoda maçı evde izleyen bir grup erkek Al Nassr taraftarının çılgınca sevindiği ve içlerinden birinin twerk dansı yaptığı görüldü. Görüntüler ülkede tepki çekti.

Arap Kulüpler Şampiyonası finalinde Al Nassr, Al-Hilal'i uzatmalar sonunda 2-1 mağlup ederek kupaya uzandı. Karşılaşma sonrasında büyük sevinç yaşayan bir Al Nassr taraftarının yaptığı twerk dansı sosyal medyada büyük ses getirdi.

ZAFERİ KUTLARKEN KENDİNDEN GEÇTİ

Sosyal medyada binlerce etkileşim alan videoda Al Nassr'ın kupa zaferini kutlarken kendinden geçen taraftarlardan birinin twerk yaptığı görüldü.

Al Nassr taraftarı kendinden geçti! Şampiyonluk sonrası Suudi Arabistan'ı karıştıran twerk dansı
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Son Dakika Spor Al Nassr taraftarı kendinden geçti! Şampiyonluk sonrası Suudi Arabistan'ı karıştıran twerk dansı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Al Nassr taraftarı kendinden geçti! Şampiyonluk sonrası Suudi Arabistan'ı karıştıran twerk dansı - Son Dakika
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