Al Nassr taraftarı kendinden geçti! Şampiyonluk sonrası Suudi Arabistan'ı karıştıran twerk dansı

Arap Kulüpler Şampiyonası finalinde Al Nassr, Al-Hilal'i uzatmalar sonunda 2-1 mağlup ederek kupaya uzandı. Karşılaşma sonrasında büyük sevinç yaşayan bir Al Nassr taraftarının yaptığı twerk dansı sosyal medyada büyük ses getirdi.

ZAFERİ KUTLARKEN KENDİNDEN GEÇTİ

Sosyal medyada binlerce etkileşim alan videoda Al Nassr'ın kupa zaferini kutlarken kendinden geçen taraftarlardan birinin twerk yaptığı görüldü.