Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Şafak Mahmutyazıcoğlu için Alaattin Çakıcı ile görüşmüş - Son Dakika
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Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Şafak Mahmutyazıcoğlu için Alaattin Çakıcı ile görüşmüş

18.08.2022 23:20

Alaattin Çakıcı, Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi'nin Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun kulüp içerisinde kendilerine muhalif olmaları hakkında kendisini aradığını ve onun da Çebi'ye "Kulübe zarar vermiş ise oğlum olsa arkasında durmam" dediğini söyledi.

Beşiktaş'ın eski yöneticilerinden ve ünlü sunucu Ece Erken'in eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun öldürülmesiyle ilgili görülen davaya, Alaattin Çakıcı'yla ilgili soru damga vurdu. Davada yargılananlar arasında yer alan Serkan Dakman'ın avukatı Engin Çelebi, ağabey Mahmutyazıcıoğlu'nun "Şafak'ın Alaattin Çakıcı'dan güç aldığını mı söylüyorsunuz?" sorusu üzerine "Bu hayat tarzından beslendiğini söylüyorum. Siz aynı varsayımlarla buradaki kişileri itham ediyorsunuz" cevabını verdi.

ALAATTİN ÇAKICI AÇIKLAMA YAPTI

Duruşmada ismi geçmesi üzerine Alaattin Çakıcı tarafından konuyla ilgili bir açıklama yapıldı. Çakıcı, Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun yeğeni olmadığını ve ölümünden 3 ay öncesine kadar sık sık görüştüğünü fakat daha sonra iletişimi kestiğii söyledi. Çakıcı ayrıca Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi'nin kendisini Şafak Mahmutyazıcoğlu ile ilgili de aradığını söyledi.

"AHMET NUR ÇEBİ BENİ ARADI"

Çakıcı, konuyla ilgili şu ifadeleri kullandı: "Ölümünden üç ay öncesine kadar kendisiyle sık sık görüşürdüm. Vefatından üç ay öncesi tüm ilişkilerimi kesmiştim. Bunu onun ailesi ve tüm yakın dostlarımız bilmektedir. Beşiktaş Spor Kulübü Başkanı sayın Ahmet Nur Çebi beni telefonla arayarak; abi bu Şafak'ın kulüple arasında problemler var ve senin adını kullanıyor dedi. Ben de kendisine, kulübe zarar vermiş ise ben onun değil oğlumun bile arkasında durmam dedim. Kendisi ile ilişkimi kestim dediğimde o da bana abi çok isabetli bir karar almışsın dedi. Üç ay sonra herkes gibi ben de ölümünü basından öğrendim. Rize'deki cenazesine geçmişin hatırından dolayı bir çiçek gönderdim."

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Son Dakika Spor Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Şafak Mahmutyazıcoğlu için Alaattin Çakıcı ile görüşmüş - Son Dakika


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SON DAKİKA: Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Şafak Mahmutyazıcoğlu için Alaattin Çakıcı ile görüşmüş - Son Dakika
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