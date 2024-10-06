Alaca Belediyespor Yeni Yönetimi ile Geleceğe Hazırlanıyor - Son Dakika
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Alaca Belediyespor Yeni Yönetimi ile Geleceğe Hazırlanıyor

Alaca Belediyespor Yeni Yönetimi ile Geleceğe Hazırlanıyor

Alaca Belediyespor, yeni yönetim kurulu ile amatör küme için hazırlıklarına başladı. Belediye Başkanı Şerif Arslan'ın desteğiyle tesis yapmayı hedefleyen kulüp, teknik direktör Alper Bulut ile yeni sezon hazırlıklarına hız verdi.

06.10.2024 11:44  Güncelleme: 11:46
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1. Amatör Küme'de mücadele edecek olan Alaca Belediyespor'da yeni yönetim kurulu, Alaca Belediye Başkanı Şerif Arslan ile bir araya geldi.

Alaca Belediyespor vefa gecesi adına bir araya gelen eski başkan, futbolcu ve yöneticiler hem geçmişi yad ettiler hem de yeni sezonla ilgili görüş alış verişinde bulundular. Yemeğin ardından bir konuşma yapan Alaca Belediye Başkanı ve eski kulüp başkanlarından Şerif Arslan ilçede sporun gelişimi için ellerinden gelen her türlü desteği vereceklerini belirterek, Alaca Belediyespor'un daha başarı olması için üzerlerine düşeni yapacaklarını belirterek, yeni başkan ve yönetimine başarılar diledi.

Alaca Belediyespor'un yeni Başkanı Oktay Yelkuvan ise yönetim olarak vefa gecesi adı altında düzenledikleri yemeğe katılan herkese teşekkür etti. Yelkuvan, yönetim olarak öncelikli hedeflerinin kulübe yeni bir tesis yapmak olduğunu, bunun içinde iki arkadaşı ile görüştüğünü ve inşaat başladığında 1 milyon lira destek vereceklerini söylediklerini hatırlatarak, "Biz futbol dışında birkaç branşın kullanabileceği bir tesis yapmak istiyoruz, bunun içinde çalışma başlattık. Bu konuda herkesin desteğine ihtiyacımız var. Gücü olan herkes katkı vermesi halinde bu tesisi Alacamıza kazandırmak istiyoruz. Amacımız sonraki nesillere güzel bir eser, ilçeye bir iz bırakmak. Bu noktada bizlerin her zaman yanında olan Belediye Başkanımıza şahsım ve yönetim kurulum adına teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.

Yönetim kurulu belirlendi

Alaca Belediyespor'da Oktay Yelkuvan başkanlığındaki yönetim yeni sezon hazırlıklarına başladı. Geçtiğimiz günlerde yapılan genel kurul sonunda Alaca Belediyespor'da yeni yönetim kurulu oluşturuldu. Kulüpte geçtiğimiz yıllarda forma giymiş ve yöneticilik yapmış isimlerde oluşan yönetim kurulunda başkan yardımcısı olarak Mehmet Akif İslamoğlu, üye olarak Cuma Kulak, Ramazan Karakoç, Yasin Gürses, İsmail Ataç ve İsmail Şahan ve yedek üye olarak ise Hüseyin Coşkun, Muhammed Emin Doğan, Uğur Akyol, Vedat Ali Seyhan, Sezai Şahin, Faik Yıldırım ve Serdar Tufan yer aldı.

Teknik direktörlüğe Alper Bulut getirildi

Yeni yönetim kurulu, takımı Alper Bulut'a teslim etti. Uzun yıllar Alaca Belediyespor'da forma giyen ve halen Beden Eğitimi Öğretmeni olarak görev yapan Bulut yeni sezonla ilgili çalışmalara başladıkların söyledi. - ÇORUM

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Alaca Belediyespor Yeni Yönetimi ile Geleceğe Hazırlanıyor - Son Dakika

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