Alaca Gücü Spor Şampiyonluğu Kutladı - Son Dakika
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Alaca Gücü Spor Şampiyonluğu Kutladı

Alaca Gücü Spor, 1. Amatör Küme'de şampiyonluğunu ilan etti ve kutlama yaptı. BAL ligi hedefi.

05.05.2025 18:34
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Çorum 1. Amatör Küme'de şampiyon olan Alaca Gücü Spor, şampiyonluğu kutladı.

Sezonun 14. haftasında Devana Stadı'nda Gülabibey Gençlik Spor'u 5-2 mağlup eden Alaca Gücü Spor, karşılaşmanın ardından şampiyonluğunu ilan etti.

Kulüp Başkanı Kadir Bayat, teknik heyet ve futbolcularla ilçedeki bir kafede kutlama yaptı.

Bayat, kutlamada yaptığı konuşmada, elde ettikleri başarıdan ötürü futbolcuları ve teknik heyeti tebrik etti.

Başarının takım ruhu ve azimli çalışmanın bir sonucu olduğunu belirten Bayat, "Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. BAL ligine çıkmak için kararlılıkla yola devam edeceğiz. Hedefimiz daha üst liglere çıkmak." dedi.???????

Kaynak: AA

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