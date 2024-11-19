Alaçam Lisesi'nden 26 Milli Sporcu - Son Dakika
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Spor

Alaçam Lisesi'nden 26 Milli Sporcu

Alaçam Lisesi\'nden 26 Milli Sporcu

Alaçam'daki Anadolu Lisesi, çeşitli branşlarda 26 milli sporcu yetiştirdi ve uluslararası başarılar kazandı.

19.11.2024 12:17
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Samsun'un Alaçam ilçesinde bulunan Şadiye Muzaffer Turhan Anadolu Lisesi, faaliyet gösterdiği spor branşlarında milli takıma yükselen sporcularıyla adından söz ettiriyor.

Petank, raffa, volo, çim topu, bovling ve dart gibi branşlarda okulun yetiştirdiği 130 lisanslı sporcudan 26'sı, milli takımlara yükseldi.

Bu spor dallarında 6 yılda 21 Türkiye şampiyonluğu elde eden okulun uluslararası müsabakalara gönderdiği öğrencileri; 2018'de petank balkan şampiyonluğu, genç kadınlarda 2022 petank avrupa şampiyonluğu, ümit kadınlarda 2020 Milletler Kupası'nda avrupa üçüncülüğü, bu sene ise Avrupa Bocce Petank Şampiyonası Milletler Kupası'nda genç kızlar ve erkeklerde Avrupa ikinciliği ile Antalya'da gerçekleştirilen Uluslararası Bocce Volo Şampiyonası'nda çift kadınlar şampiyonluğuyla beraber çok sayıda başarı kazandı.

Okul müdürü Hamdi Korkmaz, AA muhabirine, spor lisesi kadar sporcu yetiştiren bir okul olduklarını söyledi.

Kısıtlı imkanlara rağmen Balkan ve Avrupa şampiyonlukları elde ettiklerini aktaran Korkmaz, "Yeterli imkana sahip değiliz ancak öğrencilerimiz, azimleriyle, köylerden gelip burada çalışmaları neticesinde büyük bir başarı elde ediyorlar." diye konuştu.

Öğrencilere desteklerini sürdüreceklerini belirten Korkmaz, şunları kaydetti:

"Okulumuz artık bir sporcu yetiştirme fabrikasına dönüştü. Bunda tabii ki öğrencilerimizin başarıları kadar öğretmenlerimizin, çalışanlarımızın da desteği çok önemli. Biz bu başarımızı devam ettirmek istiyoruz. Hem akademik hem de sportif alanda çalışmalarımızı devam ettirerek okulumuzu ilçemizde ve ülkemizde daha da başarılı hale getirmeye çalışıyoruz. Gayretlerimiz umut ediyorum ki sonucunu verecek ve bu okuldan dünya şampiyonları, daha nice Avrupa şampiyonları yetiştireceğiz, ülkemize büyük bir gurur yaşatacağız."

Bozdemir: "Şu an mezun olanların hepsi üniversiteli"

Bocce Milli Takımı Antrenörü ve lisenin beden eğitimi öğretmeni Gökhan Bozdemir, okul olarak birçok başarı kazandıklarını aktardı.

Okullarını, "Milli sporcu fabrikası" olarak adlandırdıkların aktan Bozdemir, "Buradan 26 milli sporcu çıkarttık. Şu an mezun olanların hepsi üniversiteli. En büyük gururumuz da o. Hepsi meslek sahibi olacaklar inşallah. Şu an kalanlardan 3'ü milli sporcu." dedi.

Öğrencilerin antrenman için yurtta kaldığından bahseden Bozdemir, "Kendilerinden, ailelerinden feragat ediyorlar. Yurtta kalıp burada çalışarak milli sporcu oluyorlar. Yani çok büyük bir emek var. Bunun karşılığında Allah çok güzel şeyler bizlere nasip etti." değerlendirmesinde bulundu.

Öğrenciler okullarından memnun

Çim topunda milli olan 10. sınıf öğrencisi Asu Ay, okulunu çok sevdiğini ve öğretmenlerinin her alanda destek olduğunu dile getirerek, "Biz çim topunda Avrupa'ya gittik ve çok güzel eğlendik. Çok güzel maçlar yaptık. Orada Avrupa 5'incisi olduk. Okulumuz birçok branşta dereceler yapıyor." şeklinde konuştu.

Elif Güney de 2 yıldır bocce ile ilgilendiğini belirterek, "Türkiye şampiyonalarına, turnuvalara katıldık. Bowling ve petankta Türkiye şampiyonluklarımız var. Burası Anadolu lisesi ama her boş bulduğumuz zamanda antrenman yapıyoruz. Bir yandan da spor lisesini andırıyor." diye konuştu.

Yağmur Tosun ise okulundan birçok milli sporcu çıktığını, kendisinin de milli olup ülkesini temsil etmek istediğini dile getirdi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Alaçam Lisesi'nden 26 Milli Sporcu - Son Dakika

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