Bölgesel Amatör Lig (BAL) 12. Grup'ta 21. hafta müsabakasında Alaçamspor, evinde Çarşambaspor'a 3-2 mağlup oldu.
Alaçam Şehir Stadı'nda oynanan maçta Alaçamspor evinde Çarşambaspor'u ağırladı.
Çarşambaspor deplasmanda ilk yarıya hızlı bir başlangıç yaparak 5. dakikada Hayri Kıcıkoğlu, 10. dakikada Mert Aktaş'ın golleriyle ilk yarıyı 2-0 önde kapattı.
Maçın ikinci yarısında ev sahibi Alaçamspor 56. ve 88. dakikada bulduğu gollerle maçı 2-2'ye getirse de Çarşambaspor 90. dakikada Mert Aktaş'ın golüyle maçı 3-2 kazandı.
Ligin 22. haftasında Alaçamspor Perşembespor'a konuk olacak, Çarşambaspor evinde Bartınspor'u ağırlayacak.
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Kayserispor Başkanı Ali Çamlı'nın kullandığı cip ile mobilet arasında meydana gelen trafik kazasında mobilet sürücüsü ağır yaralandı. Yapılan tüm müdahalelere rağmen mobilet sürücüsü hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde, Kayserispor Kulübü Başkanı Ali Çamlı idaresindeki bir cip, Suriye uyruklu İ.M'nin kullandığı elektrikli bisiklete çarptı. Kazada ağır yaralanan bisiklet sürücüsü, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.
TFF 3. Lig 1. Grup'un 25. haftasında Talasgücü Belediyespor, deplasmanda Karabük İdman Yurdu'na 1-0 mağlup oldu. Maçta golü Ahmet Sun attı.
Galatasaray Futbol Takımı, Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında Atakaş Hatayspor ile yapacağı karşılaşmanın hazırlıklarını sürdürdü. Florya Metin Oktay Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenmanda futbolcular, topla ısınmanın ardından pas çalışması yaptı. İdman, topa sahip olma çalışması ve hücum oyunuyla tamamlandı. Galatasaray, yarın gideceği Antalya'da kamp yapacak ve Hatayspor maçı hazırlıklarına 28 Mart'a kadar devam edecek.
Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında TÜMOSAN Konyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına devam ediyor. Teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde yapılan antrenmanda dinamik ısınma, pas çalışması, 5'e 2 ve rondo çalışması gerçekleştirildi. Antrenmanın son bölümünde ise çift kale maç yapıldı. Trabzonspor, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarını sürdürecek.
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