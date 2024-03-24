Alaçamspor, evinde Çarşambaspor\'a 3-2 mağlup oldu

Galatasaray, Atakaş Hatayspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

Galatasaray Futbol Takımı, Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında Atakaş Hatayspor ile yapacağı karşılaşmanın hazırlıklarını sürdürdü. Florya Metin Oktay Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenmanda futbolcular, topla ısınmanın ardından pas çalışması yaptı. İdman, topa sahip olma çalışması ve hücum oyunuyla tamamlandı. Galatasaray, yarın gideceği Antalya'da kamp yapacak ve Hatayspor maçı hazırlıklarına 28 Mart'a kadar devam edecek.