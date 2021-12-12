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Alaçatıspor, deplasmanda 5-1 galip - Son Dakika

Alaçatıspor, deplasmanda 5-1 galip

12.12.2021 18:26
Alaçatıspor, deplasmanda 5-1 galip

Bölgesel Amatör Lig'in yarımadadaki tek temsilcisi Alaçatıspor, deplasmanda karşılaştığı Muğlaspor'u 5-1 mağlup etti.

Bölgesel Amatör Lig'in yarımadadaki tek temsilcisi Alaçatıspor, deplasmanda karşılaştığı Muğlaspor'u 5-1 mağlup etti. Kulüp Başkanı Soner Varhan, "Deplasmandaki farklı galibiyetimizi taraftarımıza armağan ediyorum" dedi.

Bölgesel Amatör Lig 9. Bölge 3 Grup'ta mücadele eden Alaçatıspor, ligin 7. haftasında deplasmanda karşılaştığı Muğlaspor'u 5-1 mağlup ederek, lig sıralamasında 14 puanla ikinciliğini korudu. Muğlaspor deplasmanından farklı galibiyetle dönen Alaçatıspor, taraftarını da sevindirirken, Alaçatı gençlik ve Spor Kulübü Derneği Başkanı Soner Varhan, "Deplasmandaki farklı galibiyetimizi taraftarımıza armağan ediyorum" diye konuştu.

"Yolumuza devam ediyoruz"

Kulüp Başkanı Varhan, yaptığı açıklamada, "Bu galibiyeti, öncelikle taraftarımıza armağan ediyoruz. Futbolcularımızı da üstün gayretlerinden dolayı tebrik ediyorum. Ayrıca teknik ekibimizi de tebrik ediyorum. Güzel bir galibiyet aldık. Alaçatıspor olarak yolumuza devam ediyoruz. Önümüzdeki hafta sonunda, deplasman maçında Aydın Yıldızspor ile karşılaşacağız. Bize her zaman desteğini esirgemeyen Belediye Başkanımız Ekrem Oran'a, misafirperverliği için Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün'e ve Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş'e teşekkürü borç biliriz" diye belirtti.

"Taraftarımız bu galibiyeti hak etmişti"

Alaçatıspor Teknik Direktörü Necip Emre Yılmaz da maçın ardından yaptığı değerlendirmede, "Maça neredeyse 1-0 geride başladık. Ancak yediğimiz golden sonra oyuncularım sahaya inanılmaz bir karakter koydu. Hem taktik anlamda hem de birliktelik anlamında tamamen bir karakter vardı sahada. Bizim attığımız penaltı var, rakibin atamadığı daha doğru bir dille kalecimizin kurtardığı bir penaltı var. Bu maçın dönüm noktasıydı. Ancak ne olursa olsun maçı hak eden taraf Alaçatıspor'du. Oyuncularımı bu oyundan dolayı teker teker tebrik ediyorum. Bu farklı galibiyeti bizi hiçbir zaman yalnız bırakmayan ve desteklerini sürekli hissettiğimiz Alaçatıspor taraftarına armağan ediyorum. Taraftarımız bu galibiyeti hak etmişti" diye konuştu. - İZMİR

Alaçatıspor, deplasmanda 5-1 galip

Amatör Lig, Alaçatı, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Alaçatıspor, deplasmanda 5-1 galip - Son Dakika Spor


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