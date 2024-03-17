Alaçatıspor Deplasmanda Berabere Kaldı, Çeşme Belediyespor Liderlikten İkinci Sıraya Düştü

Spor

Bölgesel Amatör Lig 4. Grup'ta mücadele eden Alaçatıspor, deplasman maçında karşılaştığı Bilecik 1969 ile 1-1 berabere kaldı. Bu haftayı BAY takım olarak geçiren Çeşme Belediyespor ise 1 maç eksiği ile en yakın takipçisi olan Tire 2021 FK'nın rakibi karşısında elde ettiği galibiyetle lig liderliğini ele geçirmesi ile sıralamada ikinci sıraya düştü.

Alaçatıspor, deplasman maçında aradığı golü 86. dakikada Alper Önal'ın ayağından buldu. Ev sahibi takım Bilecik 1969 ise 89. dakikada Turgut Körpe'nin attığı gol ile eşitliği sağladı. Maçın kalan dakikalarında her iki takım da gol bulamayınca maç 1-1 berabere sonuçlandı. Alaçatıspor, deplasmanda elde ettiği beraberlikle, 39 puanla lig sıralamasında 5'inciliğini korudu.

Alaçatıspor, 24 Mart Pazar günü saat 15.00'te sahasında, lig lideri Tire 2021 FK'yı konuk edecek.

Çeşme Belediyespor ise lig sıralamasında 10. sırasında yer alan Yunus Emre Belediyespor ile karşılaşacak. - İZMİR