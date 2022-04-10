Alaçatıspor ligi 4. sırada tamamladı - Son Dakika
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Alaçatıspor ligi 4. sırada tamamladı

10.04.2022 19:32
Alaçatıspor ligi 4. sırada tamamladı

Bölgesel Amatör Lig 9. Bölge 3. Grup'ta mücadele eden Alaçatıspor, ligin son maçında deplasmanda karşılaştığı Sökespor karşısında 2-0 mağlup olarak, 30 puanla ligi dördüncü sırada tamamladı.

Bölgesel Amatör Lig 9. Bölge 3. Grup'ta mücadele eden Alaçatıspor, ligin son maçında deplasmanda karşılaştığı Sökespor karşısında 2-0 mağlup olarak, 30 puanla ligi dördüncü sırada tamamladı.

Alaçatıspor, ligin son haftası olan 18. haftada, Sökespor ile deplasman maçında karşılaştı. Maçın ilk yarısı golsüz beraberlikle sonuçlanırken, ikinci yarının 62. dakikasında Sökespor'un korner atışı direkten döndü. Direkten dönen topu Sökesporlu oyuncu Batuhan gole çevirince Alaçatıspor 1-0 yenik duruma düştü. Golün ardından ataklarını sürdüren Sökespor, 65. dakikada Deniz Karadenzi'nin ayağından bulduğu golle farkı 2'ye çıkardı.

Arka arkaya gelen gollerin ardından her iki takım da rakip kalelerde gol arasa da girdikleri gol pozisyonlarını değerlendiremeyince maç, 2-0 Sökespor'un galibiyetiyle sonuçlandı.

Ligi, Kemalpaşaspor'u 3-0 yenen Efeler 09, 37 ğuan ile şampiyon olarak tamamlarken, Sökespor 36 puanla ikinci sırada tamamladı. Yeşilovaspor 31 puanla ligi 3. sırada tamamlarken, Alaçatıspor ise 30 puanla 4'üncü oldu.

"4. sırada bitirmek bir başarısızlık değil, sadece statünün bize vermiş olduğu bir sıkıntı"

Maçın ardından bir değerlendirme yapan Alaçatıspor Teknik Direktörü Necip Emre Yılmaz, "Maça iyi başladık, istediğimiz her şeyi oyuncularımız sahaya yansıttı. Çok iyi savunma yaptık. Rakibe pozisyon dahi vermedik. İkinci yarı 62. dakikalarda rüzgarın da etkisiyle kornerden çok talihsiz bir gol yedik. Ardından ikinci golü de erken yediğimiz için bütün oyun planımız altüst oldu. Sökespor evinde çok güçlü olan iyi bir takım. Belkide ligin en iyi takımına karşı bugün inanılmaz bir mücadele verdiğimiz maçı 2-0 kaybettiğimiz için çok üzgünüm. Bugün ligi 2. de bitirebilirdik, 3. de bitirebilirdik. Ancak maalesef ligi 4. bitiriyoruz. Bu tablonun sorumluluğunu tamamen üstüme alıyorum ve taraftarımızdan özür diliyorum. Ancak şunu da belirtmek isterim ki bu kadar yüksek bütçeli takımların olduğu ligde, 4.sırada bitirmek bir başarısızlık değil, sadece statünün bize vermiş olduğu bir sıkıntı. Sezon boyunca mücadelelerinden hiçbir zaman vazgeçmeyen takımıma, bizlerden desteğini esirgemeyen yönetim kuruluna ve bizleri hiçbir zaman yalnız bırakmayan taraftarımıza çok teşekkür ederim" diye konuştu. - İZMİR

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Amatör Lig, oyunlar, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

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