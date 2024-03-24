Alaçatıspor, Tire 2021 FK ile berabere kaldı

Bölgesel Amatör Lig 4. Grup'ta mücadele eden Alaçatıspor, lig lideri Tire 2021 FK'yı sahasında konuk etti. Maç golsüz beraberlikle sonuçlanırken, Tire 2021 FK liderliği Çeşme Belediyespor'a kaptırdı.
Ligin iddialı takımlarından Tire 2021 FK'yı sahasında konuk eden Alaçatıspor, güçlü rakibine gol fırsatı vermezken aradığı golcü de bulamayınca maç golsüz beraberlikle sonuçlandı.
Geçtiğimiz hafta sonunda grup liderliğini elde eden Tire 2021 FK, Alaçatıspor karşısında berabere kalınca Yunus Emre Belediyespor'u 1-0 yenen Çeşme Belediyespor'a grup liderliğini kaptırdı.
Alaçatıspor, 40 puanla grup sıralamasında 5. sıraya yükselirken, Tire 2021 FK ise 48 puanla Çeşme Belediyespor'un ardından 2. sırada yer aldı.
Alaçatıspor, 3 Nisan Çarşamba günü saat 15.00'te Belediye Bolvadinspor ile deplasmanda karşılaşacak. - İZMİR
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