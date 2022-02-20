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Alaçatıspor, yenilenen sahasında 2-1 galip geldi - Son Dakika

Alaçatıspor, yenilenen sahasında 2-1 galip geldi

20.02.2022 18:25
Alaçatıspor, yenilenen sahasında 2-1 galip geldi

Alaçatıspor, tesisleri yenilenen sahasında oynadığı ilk maçında Yeşilovaspor'u 2-1 yenerek, lig sıralamasında ikinciliğe yükseldi.

Alaçatıspor, tesisleri yenilenen sahasında oynadığı ilk maçında Yeşilovaspor'u 2-1 yenerek, lig sıralamasında ikinciliğe yükseldi.

Bölgesel Amatör Lig (BAL) 9. Bölge 3. Grup'ta mücadele eden Alaçatıspor, sezon başından beri kendi sahasındaki tesisler tadilatta olduğu için iç maçlarını Çeşme İlçe Sahası'nda oynarken, tesislerinin tadilatının tamamlanması üzerine ligin 12. haftasında konuk ettiği Yeşilovaspor ile yenilenen sahasında karşılaştı.

Alaçatıspor taraftarları da tesisleri yenilenen sahayı tamamen doldurarak, özledikleri kendi sahalarında maç seyretmenin ve ilk maçta galip gelmenin sevincini yaşadılar.

Ligin güçlü takımlarından Yeşilovaspor ile Alaçatıspor, maçın ilk dakikalarından itibaren karşılıklı ataklarla gol aradılar. Maçın 39. dakikasında ise ilk golü bulan taraf Yeşilovaspor oldu. 1-0 yenik duruma düşen Alaçatıspor, aradığı beraberlik golünü, ilk yarının uzatma dakikalarında Yavuz'un ayağından bularak skoru 1-1 yaptı.

Maçın ilk yarısının tamamlanmasının ardından, Çeşme Belediye Başkanı Ekrem Oran soyunma odasına gelerek, Alaçatıspor futbolcularına moral verdi.

Maçın ikinci yarısına Alaçatıspor etkili ataklarla başlarken, rakip kalede bulduğu bir pozisyonda, Yeşilovaspor'un 41 numaralı oyuncusunun yaptığı sert hareketi maçın hakemi kırmızı kart göstererek, 70. dakikada oyun dışı bıraktı. Alaçatıspor da kalenin hemen yakınında meydana gelen pozisyonun ardından kullandığı atışta Muhammet'in ayağından bulduğu gol ile 2-1 öne geçti.

Golün ardından maçta zaman zaman tansiyon yükselirken, uzatma dakikalarında da başka gol olmayınca sahadan galip ayrılan takım Alaçatıspor oldu. Alaçatıspor, elde ettiği galibiyetle puanını 24'e yükselterek, 29 puanla lig birincisi olan Efeler 09'un ardından lig ikinciliğine yükseldi. Yeşilovaspor ise 23 puanla üçüncü sıraya geriledi.

"İyi gidiyoruz"

Maçın ardından bir değerlendirme yapan Alaçatı Gençlik ve Spor Kulübü Başkanı Soner Varhan, "Uzun bir aradan sonra yenilenen tesislerimizde, kendi sahamızda taraftarlarımızla buluştuk. Zor bir maç olacağını baştan biliyorduk. Lig sıralamasında bizim önümüzde olan Yeşilovaspor'u 2-1 yenerek biz öne geçtik. İyi gidiyoruz. Puan kayıplarımız oldu. Ancak hedefimizden uzaklaşmadık. Yönetim kurulumuzla, teknik heyetimizle ve futbolcularımızla hedefimize ulaşmak için çok çalışıyoruz. Yenilenen sahamızdaki ilk maçımızda tribünleri doldurarak bize destek olan taraftarımıza çok teşekkür ediyoruz. Ayrıca tesislerimizin yenilenmesinde bize büyük destek veren Çeşme Belediye Başkanımız Ekrem Oran'a da çok teşekkür ediyoruz. Umarım iyi bir sezon geçireceğiz" diye konuştu.

"Tansiyonu çok yüksek bir maçı alnımızın akıyla tamamladık"

Alaçatıspor Teknik Direktörü Necip Emre Yılmaz da bir değerlendirme yaparak, "Öncelikle kendi sahamızda oynadığımız maçı kazandığımız için çok mutluyum. Sahamızın hazırlanmasında bizden destekleri esirgemeyen Belediye Başkanımız sayın Ekrem Oran'a, şahsım ve kulübüm adına çok teşekkür ederim. Maça gelecek olursak tansiyonu çok yüksek bir maçı alnımızın akıyla tamamladığımız için bütün oyuncularımı tebrik ediyorum. Maç bizim adımıza daha farklıda bitebilirdi. Ancak bu maçların en önemli yanı fazla gol atmak değil, rakipten bir fazla gol atmak. Önümüzde çok önemli maçlarımız var bu süreçten sonra sıradaki maçlarımıza odaklanmalıyız ve kazanmaya devam etmeliyiz" şeklinde konuştu. - İZMİR

Alaçatıspor, yenilenen sahasında 2-1 galip geldi
Alaçatıspor, yenilenen sahasında 2-1 galip geldi
Alaçatıspor, yenilenen sahasında 2-1 galip geldi
Alaçatıspor, yenilenen sahasında 2-1 galip geldi
Alaçatıspor, yenilenen sahasında 2-1 galip geldi
Alaçatıspor, yenilenen sahasında 2-1 galip geldi

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Alaçatıspor, yenilenen sahasında 2-1 galip geldi Alaçatıspor, yenilenen sahasında 2-1 galip geldi Pamukkale'de yenilenen parklar çocukların kullanımına hazır Pamukkale'de yenilenen parklar çocukların kullanımına hazır Çeşme'de yaklaşık 2 ton kaçak akaryakıt ele geçirildi Çeşme'de yaklaşık 2 ton kaçak akaryakıt ele geçirildi

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Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Alaçatıspor, yenilenen sahasında 2-1 galip geldi - Son Dakika Spor


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