Alaçatıspor, Yıldızspor'a 1-0 mağlup oldu - Son Dakika
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Spor

Alaçatıspor, Yıldızspor'a 1-0 mağlup oldu

Bölgesel Amatör Lig 4. Grup'ta mücadele eden Alaçatıspor, sahasında Yıldızspor karşısında 1-0 mağlup oldu. Maçın ilk yarısında gol olmayınca, ikinci yarıda Yıldızspor'un attığı golle maçın skoru 1-0 olarak belirlendi. Alaçatıspor, bu mağlubiyetle lig sıralamasında 8. sıraya geriledi ve bir sonraki maçta Tavşanlı Linyitspor ile deplasmanda karşılaşacak.

28.04.2024 21:46
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Bölgesel Amatör Lig 4. Grup'ta mücadele eden Alaçatıspor, sahasında Yıldızspor karşısında 1-0 mağlup oldu.

Maçın ilk yarısında Yıldızspor oyuncusu Mehmet Akif Şerifoğlu, 35. dakikada attığı penaltı vuruşunu gole çeviremedi. Maçın ilk yarısı golsüz beraberlikle sonuçlandı. Maçın ikinci yarısında, Yıldızspor oyuncusu Emre Ülkü, 46. dakikada attığı golle maçın skorunu 1-0 olarak ilan etti.

Alaçatıspor, sahasındaki mağlubiyetle, lig sıralamasında 41 puanla 8. sırada yer aldı. Alaçatıspor, 5 Mayıs Pazar günü saat 15.00'te Tavşanlı Linyitspor ile deplasman maçında karşılaşacak. - İZMİR

Kaynak: İHA

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