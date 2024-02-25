Alaçatıspor, Yunus Emre Belediyespor\'u mağlup ederek 3. sıraya yükseldi

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Bölgesel Amatör Lig 4. Grup'un 19. haftasında Alaçatıspor, konuk ettiği Yunus Emre Belediyespor'u 2-1 yenerek 34 puanla 3. sıraya yükseldi.

Ligin ikinci yarısına iyi başlayan Alaçatıspor, ligin 19. haftasında, kendi sahasında Manisa takımlarından Yunus Emre Belediyespor'u konuk etti. Maçı, CHP Çeşme Belediye Başkan adayı Lal Denizli, Alaçatıspor Kulübü Başkanı Fevzi Özkan ile birlikte izledi.

Geçtiğimiz hafta sonunda yerel derbi maçında Çeşme Belediyespor'u 1-0 yenmenin verdiği moral ile maça başlayan Alaçatıspor, 15. dakikada Alper Önal'ın attığı golle 1-0 öne geçti. Alaçatıspor oyuncusu Alper Önal, 27. dakikada da kendisinin ve takımının 2. golünü attı. Maçın 40. dakikasında Yunus Emre Belediyespor penaltı kazanırken, Mustafa Şeker kullandığı penaltı vuruşunu gole çevirerek, skoru 2-1 yaptı. Maçın ilk yarısı Alaçatıspor'un 2-1 galibiyeti ile sonuçlandı.

Maçın ikinci yarısında her iki takım da yaptığı ataklardan gol çıkaramayınca maç Alaçatıspor 2-1 galibiyeti ile sonuçlandı.

Alaçatıspor, elde ettiği galibiyetle ligdeki çıkışını sürdürerek 34 puanla 3. sıraya yükseldi.

Alaçatıspor, 3 Mart Pazar günü saat 14.00'te Tavşanlı Tepecikspor ile deplasman maçında karşılaşacak. - İZMİR