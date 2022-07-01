Akgedik, "22 takımın katıldığı turnuvada maçlar, grup eleme usulüne göre yapılacak. Final maçı ise 20 Ağustos'tan sonra yapılacak. Şampiyon takıma para ödülünün yanı sıra kupa ve madalya verilecek." dedi.

Kaynak: AA

Mustafa Akgedik, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika › Spor › Aladağ Belediyesi futbol turnuvası başladı - Son Dakika

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