Aladağ Belediyesi futbol turnuvası başladı - Son Dakika
Üye Girişi

Aladağ Belediyesi futbol turnuvası başladı

01.07.2022 15:43
Aladağ Belediyesi futbol turnuvası başladı

Aladağ Belediyesi tarafından düzenlenen 8. Futbol Turnuvası başladı.

Aladağ Belediyesi tarafından düzenlenen 8. Futbol Turnuvası başladı.

Belediye Başkanı Mustafa Akgedik, AA muhabirine, spor sayesinde mahalleler arasında yeni dostluklar oluşturmak istediklerini belirtti.

Akgedik, "22 takımın katıldığı turnuvada maçlar, grup eleme usulüne göre yapılacak. Final maçı ise 20 Ağustos'tan sonra yapılacak. Şampiyon takıma para ödülünün yanı sıra kupa ve madalya verilecek." dedi.

Aladağ Gençlik ve Spor Müdürlüğü Stadı'nda organize edilen turnuvanın ilk gününde 3 karşılaşma oynandı.

YORUMLAR
500
Son dakika haberleri: Galatasaray'da transfer çalışmaları devam ediyor Son dakika haberleri: Galatasaray'da transfer çalışmaları devam ediyor Beşiktaş'ta yeni sezon hazırlıkları Beşiktaş'ta yeni sezon hazırlıkları
Kaynak: AA

Mustafa Akgedik, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Aladağ Belediyesi futbol turnuvası başladı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
15:52 Evleneceği gün, annesini kaybeden kız gözyaşlarına boğuldu
15:40 Milyonların merakla beklediği asgari ücret zammı saat 16.00'da Erdoğan tarafından açıklanacak
15:38 Devlerin aşkı vuslata erdi! Cedi Osman-Ebru Şahin çifti bu akşam evleniyor
15:31 İzmit'te ailesinin "kayıp" olarak bildirdiği gencin cansız bedeni otel odasında başından vurulmuş halde bulundu
15:27 Bir Meksika geleneği: Yavru timsahla evlenen belediye başkanı, timsahın duvağını kaldırıp alnından öptü
15:22 E-ticarette tekelleşmeye son verecek yasa teklifi TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi
15:16 "Eyüpspor'a gidecek" denilen Kazımcan Karataş, resmen Galatasaray'da!
14:58 Simite yüzde 25 zam geldi: 100 gramlık simitin fiyatı 5 liraya yükseldi
14:54 PSG yönetiminden bomba karar! Messi ve Neymar ile yolları ayırmayı planlıyorlar
14:34 Biden'ın Türkiye'ye F-16 satışına yeşil ışık yakmasına ABD'li senatörlerden tepki: Bunları duymak şok edici oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.07.2022 16:00:57. #1.12#
SON DAKİKA: Aladağ Belediyesi futbol turnuvası başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement