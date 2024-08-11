Aladağlar Sky Trail 2024 Yarışı Tamamlandı - Son Dakika
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Spor

Aladağlar Sky Trail 2024 Yarışı Tamamlandı

Aladağlar Sky Trail 2024 Yarışı Tamamlandı

Niğde Valiliği, Niğde Belediyesi ve Ahiler Kalkınma Ajansı destekleriyle düzenlenen Aladağlar Sky Trail 2024 yarışı, ulusal ve uluslararası koşucuların katılımıyla gerçekleşti. Yarışta 3 farklı parkurda mücadele eden koşucular, derece almaya çalıştı. Yarışta ayrıca DAZSPOR'un kurucusu Victoria Vera Blyth ve diğer isimlere de anma yapıldı. Niğde Valisi Cahit Çelik'in de yarışmacı olarak katıldığı etkinlik, bölgenin turistik cazibesini artırmayı hedefliyor.

11.08.2024 01:06  Güncelleme: 01:09
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Niğde Valiliği, Niğde Belediyesi ve Ahiler Kalkınma Ajansı destekleriyle, ORDOS ve DAZSPOR organizasyonuyla düzenlenen Aladağlar Sky Trail 2024 8. kez yapıldı.

Ulusal ve uluslararası 156 koşucu, Aladağlar Sky Trail Yarışında 3 farklı parkurda derece alabilmek için mücadele etti.

Yakın zamanda hayatını kaybeden DAZSPOR'un kurucusu Victoria Vera Blyth'a ile Gülay Ünal Cihan, Onur Çam ve İsmet İnan'a adanan Aladağlar Sky Traıl 6 ülkeden koşucuları ağırladı.

29 kilometrelik Karasay parkurunu erkeklerde 4: 22: 58'lik derece ile Doğukan Azizler birinci bitirirken, kadınlarda ise Eugenie Rooke 4: 57: 49'luk derecesi ile birinci olarak tamamladı.

53 kilometrelik Alaca parkurunu erkeklerde 9: 40: 00'lık derece ile Kemal Kukul birinci bitirirken, kadınlarda ise Fatma Taş 10: 52: 02'lik derecesi ile birinci olarak tamamladı.

Niğde Valisi Cahit Çelik'in de yarışmacı olarak katıldığı Aladağlar Sky Trail yarışında, profesyonel koşucular yaklaşık 3 bin 500 metre üzerinde irtifaya uzanan parkurlarda birbirleriyle yarıştı.

Yarışla birlikte Niğde'nin uluslararası turizm potansiyelinin ön plana çıkarılması, Aladağlar'ın olağanüstü güzelliklerinin dünya geneline tanıtılarak bölgenin turistik cazibesinin artırılması, bölgenin görkemli doğal güzelliklerinin uluslararası platformda ön plana çıkarması hedefleniyor. - NİĞDE

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Aladağlar Sky Trail 2024 Yarışı Tamamlandı - Son Dakika

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