Aladağlar Sky Trail 2024 Yarışında Derece Alan Sporculara Ödüller Verildi

Spor

156 profesyonel koşucu ile yapılan Aladağlar Sky Traıl 2024 yarışında kategorilerinde derece alan sporcular Demirkazık Kamp Eğitim Merkezi'nde düzenlenen törenle ödüllerini aldı.

Niğde Valiliği, Niğde Belediyesi ve Ahiler Kalkınma Ajansı destekleriyle düzenlenen Aladağlar Sky Traıl 2024'e ulusal ve uluslararası 156 koşucu katıldı. Alaca Uzun Parkurda yarışı 09: 40: 00 derecesi ile Kemal Kukul 1'inci, 09: 57: 18 derecesi ile Cevdet Alyılmaz 2'inci, 10: 52: 06 derecesi ile Fatma Taş 3'üncü, 11: 15: 29 derecesi ile Alper Kutluk 4'üncü, 11: 25: 21 derecesi ile Samet Uysal yarışı 5'inci olarak tamamladı. Karaca Kısa Parkurda ise yarışı 04: 22: 58 derecesi ile Doğukan Azızler 1'inci, 04: 22: 59 derecesi ile Emirhan Kars 2'inci, 04: 23: 00 derecesi ile Hooman Sadr Hosseını 3'üncü, 04: 27: 02 derecesi ile Emirhan Kaburtu 4'üncü, 04: 29: 48 derecesi ile Ertuğrul Kağan Elmassılgı 5'ici olarak tamamladı. Yarışmada derece alan sporcular için Çamardı ilçesinde bulunan Demirkazık Kamp Eğitim Merkezinde ödül töreni düzenlendi. Ulusal ve uluslarası bir çok sporcuyla birlikte parkurda koşan Niğde Valisi Cahit Çelik ödül töreninde yaptığı konuşmada; "Aladağlar sahip olduğu özellikler bakımından dağ sporları alanında en elverişli konumdadır bu güzel organizasyonun da Aladağları dünyaya tanıtma noktasında önemli bir yere sahip olduğunu düşünüyorum" dedi.

Dereceye giren sporculara ödülleri Vali Cahit Çelik, Belediye Başkanı Emrah Özdemir, Niğde İl Emniyet Müdürü Adnan Özdemir, İl Jandarma Alay Komutanı Albay Gürol Okyar ve Çamardı Kaymakamı Hasan İnanç Gökçayır tarafından verildi. - NİĞDE