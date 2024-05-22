Alagöz Holding Iğdır FK, GMG Kastamonuspor\'u mağlup etti

TFF 2. Lig play-off üçüncü tur ilk maçında Alagöz Holding Iğdır FK, sahasında GMG Kastamonuspor'u 2-1 mağlup etti.
Iğdır Şehir Stadı'nda oynanan müsabakada ev sahibi takımın gollerini 18. dakikada Mert Örnek ile 38. dakikada Halil İbrahim Sönmez kaydetti.
Kastamonuspor'un tek golünü ise 62. dakikada Samed Ali Kaya attı.
Karşılaşmada 3 futbolcu kırmızı kart gördü. Iğdır FK'den Burak Bekaroğlu 81. dakikada, Kastamonuspor'dan ise Samed Ali Kaya 81. dakikada, Oğuz Yılmaz ise 88. dakikada kırmızı kartla oyun dışında kaldı.
Rövanş karşılaşması, 27 Mayıs'ta Kastamonu'da oynanacak. İki maç sonunda rakibine üstünlük kuran takım, finale yükselecek.
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