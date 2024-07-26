Alagöz Holding Iğdır Futbol Kulübü, kaleci Alp Arda ile anlaştı

Spor

Trendyol 1. Lig'in yeni ekibi Alagöz Holding Iğdır Futbol Kulübü, İstanbulspor'da forma giyen 29 yaşındaki kaleci Alp Arda ile 1 yıllık anlaştı.

Yeşil-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Takımımız, Trendyol 1. Lig takımlarından İstanbulspor forması giyen Alp Arda ile kiralık transferi için 1 yıllık anlaşmaya vardı. Yeni transferimiz Alpa Arda'ya kulübümüze 'hoş geldin' diyor, yeşil beyazlı formamız ile başarılar diliyoruz." denildi.