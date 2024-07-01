Alagöz Holding Iğdır Futbol Kulübü, teknik direktör Serdar Bozkurt ile yollarını ayırdı

Spor

Alagöz Holding Iğdır Futbol Kulübü, teknik direktör Serdar Bozkurt ile yollarını ayırdığını açıkladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Teknik direktörümüz Serdar Bozkurt ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Kendisine ve ekibine katkılarından dolayı teşekkür ediyor, bundan sonraki kariyerlerinde başarılar diliyoruz." denildi.

47 yaşındaki teknik adam, takımı TFF 2. Lig'den Trendyol 1. Lig'e çıkarmıştı.