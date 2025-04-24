Alanya Belediyespor, Başantrenör Serkan Oğuz\'un Sözleşmesini Uzattı

Türkiye Erkekler Voleybol 1. Ligi'nde mücadele eden Alanya Belediyespor, Başantrenör Serkan Oğuz'un sözleşmesini 1 yıl uzattı.

Son yıllarda elde ettiği başarılarla dikkat çeken Alanya Belediyespor Erkek Voleybol Takımı, 2024-2025 sezonunu 5. sırada bitirdi. Kırmızı-beyazlılar, 2021 yılından bu yana takımın başında bulunan Başantrenör Serkan Oğuz ile yeniden anlaşmaya vardı. Sözleşmesini 1 yıl uzatan Oğuz, önümüzdeki sezon da Alanya Belediyespor'un Efeler Ligi'ndeki başarısı için mücadele edecek.

Alanya Belediyesi binasındaki imza törenine; Alanya Belediye Başkanı Osman Tarık Özçelik, Başakan Yardımcısı Faruk Konukçu ve Serkan Oğuz katıldı. - ANTALYA