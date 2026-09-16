Alanya Belediyespor'un kadrosu gençleşti, yaş ortalaması 24,7'ye indi - Son Dakika
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Alanya Belediyespor'un kadrosu gençleşti, yaş ortalaması 24,7'ye indi

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Alanya Belediyespor\'un kadrosu gençleşti, yaş ortalaması 24,7\'ye indi
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ON Hotels Alanya Belediyespor Başantrenörü Serkan Oğuz, 2026-27 sezonu öncesinde yaş ortalaması 24,7 olan bir ekip kurduklarını açıkladı. Oğuz, altyapıdan yetişen 15 yaşındaki bir sporcunun milli takım kampına davet edildiğini belirterek hedeflerinin sürdürülebilir bir sistem olduğunu söyledi.

SMS Grup Efeler Ligi takımlarından ON Hotels Alanya Belediyespor'un başantrenörü Serkan Oğuz, yaş ortalaması 24,7 olan bir ekip kurduklarını belirterek "Sadece A takım ölçeğinde değil, altyapıda da sürdürülebilir bir sistem hedefliyoruz." dedi.

Oğuz, 2026-27 sezonu öncesinde düzenlenen basın buluşmasında, gençleşen kadro yapısı, altyapı hedefleri ve sezon hazırlıklarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Kulüp yönetiminin de katıldığı organizasyonda konuşan Oğuz, Alanya Belediyespor'da altıncı sezonuna başladığını ve kulübe güçlü bir aidiyet duyduğunu ifade etti.

Geçen sezondan gerekli dersleri çıkardıklarını ve yeni döneme daha dinamik bir kadroyla girmek istediklerini aktaran Oğuz, yaş ortalaması 24,7 olan bir ekip kurduklarını söyledi.

A takımdaki mücadelenin yanı sıra altyapı çalışmalarını da yakından takip ettiğini vurgulayan Oğuz, "Sadece A takım ölçeğinde değil, altyapıda da sürdürülebilir bir sistem hedefliyoruz. Antrenörlerimizle birlikte okullarda düzenli taramalar yapıyoruz. Bir yıl önce 2016 doğumlu grubumuzda hiç çocuk yokken bugün 30 sporcuya ulaştık, hedefimiz bu sayıyı 60'a çıkarmak. Altyapımızdan yetişen 15 yaşındaki bir sporcumuzun milli takım kampına davet edilmesi doğru yolda olduğumuzun göstergesi. İlerleyen yıllarda A takım kadromuzda daha fazla Alanyalı oyuncunun yer almasını arzuluyoruz." diye konuştu.

Voleybol sevgisini kente yaymak amacıyla okul ziyaretlerini sürdüreceklerini aktaran Oğuz, her yıl yaklaşık 15-20 okulda öğrencilerle bir araya geldiklerini dile getirdi.

Alanya Belediyespor Kulüp Başkanı Faruk Konukçu ise Efeler Ligi'nde mücadele eden erkek voleybol takımının kulübün "amiral gemisi" olduğunu ifade etti.

Profesyonel takımın sadece sportif sonuçlarıyla değil kurumsal ilişkiler açısından da kritik rol üstlendiğini vurgulayan Konukçu, şu değerlendirmeyi yaptı:

"Voleybol Federasyonu ile kurduğumuz bu güçlü bağ, ilçemizde modern pentatlon ve hentbol gibi farklı branşlarda uluslararası organizasyonların düzenlenmesine de imkan sağladı. Federasyonlarla ilişkilerin pekişmesi, Alanya'ya yeni ulusal ve uluslararası şampiyonalar kazandırılması açısından büyük önem taşıyor. Temel amacımız hem mali hem de sportif açıdan sürdürülebilir bir yapı oluşturmaktır."

Kaynak: AA
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