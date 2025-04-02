Alanya\'da İmece ile Çok Amaçlı Salon Yapılıyor

Alanya Belediye Başkanı Osman Tarık Özçelik, Akçatı Mahallesi'ni ziyaret ederek mahalle sakinlerinin imece usulüyle yürüttüğü çok amaçlı salon yapımını yerinde inceledi. Alanya Belediyesi'nin malzeme desteğiyle hayata geçirilen çalışma, mahalleye uzun yıllar hizmet edecek önemli bir yatırım olacak.

Alanya Belediyesi, Akçatı Mahallesi'nin en büyük ihtiyaçlarından olan; içerisinde çocuk oyun alanı ve istinat duvarı gibi pek çok iş barındıran Çok Amaçlı Salon Projesi, mahalle sakinlerinin dayanışma ruhuyla imece usulü hayata geçiriliyor. Mahalledeki çalışmalarda kullanılmak üzere bir kısım yapı malzemesi Belediye Başkanı Osman Tarık Özçelik'in talimatıyla belediye imkanlarıyla temin edilen projenin yapım süreci, mahalle sakinlerinin gönüllü emeğiyle ilerliyor.

"İmece kültürünü ayakta tutacağız"

Mahallede yürütülen çalışmaları incelemek üzere Başkan Yardımcısı Murat Levent Koçak ve Başkan Danışmanı Nazmi Zavlak ile birlikte Akçatı Mahallesi'ni ziyaret eden Başkan Özçelik, emek veren herkese teşekkürlerini iletti. Vatandaşların, yönetime olduğu kadar hizmete de ortak olması gerektiğini ifade eden Başkan Özçelik, "Akçatı Mahallemiz örnek bir dayanışma sergiliyor. Bizler de bu çabanın karşılıksız kalmaması için üzerimize düşeni yapıyoruz. Vatandaşımızın olduğu her yerde Alanya Belediyesi olarak biz de varız. İmece ruhunu yaşatmak, hizmetleri daha hızlı ve daha kaliteli bir şekilde ulaştırabilmek amacıyla çaba gösteriyoruz. Alanya Belediyesi olarak, mahallelerdeki yerel talepler doğrultusunda hem teknik hem de yapım süreci açısından destek vermeyi sürdüreceğiz. Akçatı Mahallesi'nde yükselen bu ortak emek ürünü yapı, hem sosyal etkinliklere hem de mahalle dayanışmasına uzun yıllar katkı sunacaktır. Yerelden kalkınma vizyonu doğrultusunda mahalle odaklı hizmet anlayışımızı sürdürmeye devam edeceğiz. İmece kültürünü ayakta tutacağız" dedi. - ANTALYA