Alanya'da Yamaç Paraşütü Dünya Hedef Şampiyonası Başladı - Son Dakika
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Alanya'da Yamaç Paraşütü Dünya Hedef Şampiyonası Başladı

Alanya\'da Yamaç Paraşütü Dünya Hedef Şampiyonası Başladı

Antalya'nın Alanya ilçesinde düzenlenen Yamaç Paraşütü Dünya Hedef Şampiyonası'nın 1. Etabı başladı. 30 ayrı ülkeden 82 sporcu yarışmada yer alıyor. Yarışma, 28 Nisan Pazar günü sona erecek.

26.04.2024 12:49
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Antalya'nın Alanya ilçesinde 30 ayrı ülkeden 82 sporcunun katılımıyla Yamaç Paraşütü Dünya Hedef Şampiyonası 1. Etabı başladı.

Antalya'nın Alanya ilçesinde Yamaç Paraşütü Dünya Hedef Şampiyonası 1. Etabı'nın ilk günü başladı. Hıdrellez Mevkii'ndeki Yassıtepe'den atlayış yapan sporcular kumda belirlenen noktaya başarılı bir atlayış yapmaya çalışacak. İlk defa 30 ayrı ülkeden 82 sporcunun katılımıyla gerçekleştirilen yarışma 28 Nisan Pazar günü sona erecek.

"İlk defa 30 ayrı ülkeden 82 sporcu şampiyonada yarışıyor"

Yarışma Organizatörü Ergün Ulu, basın mensuplarına yaptığı açıklamada Dünya Hedef Şampiyonası'nın bu yıl 5. kez düzenlendiğini ifade etti. Ulu, " Dünya Şampiyonası'nın ilk ayağını burada gerçekleştiriyoruz. 2019 yılında başladığımız yarışın bu yıl 5.'sini düzenliyoruz. İlk defa 30 ayrı ülkeden 82 sporcu şampiyonada yarışıyor. Bugün çok güzel bir hava var. Yarışlar yarın yapılacak. Pazar günü de kapanış seremonisi olacak. İnşallah kazasız belasız bir yarışma süreci geçiririz" diye konuştu.

"Alanya'daki ortamdan çok memnunum"

Yarışma hakkındaki düşüncelerini aktaran Polonyalı sporcu Marketa Tomaskova, Alanya'daki yarış ortamından çok memnun olduğunu belirterek, "Alanya'ya 5 senedir üst üste geliyorum. Alanya'yı çok seviyorum. Önümüzdeki senelerde de Alanya'ya gelmek istiyorum. Buradaki ortamdan çok memnunum. Birinci tur yapıldı buradaki hava şartlarından memnunum. Her şey şu an dört dörtlük gidiyor. 25 senedir bu sporu yapıyorum" dedi. - ANTALYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Alanya'da Yamaç Paraşütü Dünya Hedef Şampiyonası Başladı - Son Dakika

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